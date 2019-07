Povestea unui tânăr născut în Ploiești, arestat în SUA, care a devenit o vedetă în Ghana

Life.ro publică un interviu cu Wanlov the Kubolor, un solist apreciat care s-a născut dintr-o mama româncă și un tată originar din Ghana. Mama terminase ASE-ul cu un an în urmă, tatăl studia industria petrolului la UPG Ploiești. S-au cunoscut la petrecerea de 25 de ani a tatălui, s-au plăcut și au făcut un copil. Până aici este povestea trasă la indigo a majorității copiilor născuți din mame romance și tați africani.

Reporter: Povestește-mi despre Wanlov the Kubolor azi…

Wanlov the Kubolor : Am 39 de ani, sunt producător musical, artist călător și regizor, cu rădăcini în Accra, Ghana și Ploiești. Fac parte dintr-un grup Afro Indie numit Fonk Bois, dar am și o carieră de solist solo și cânt atât cu vocea, cât și la chitară, piesele pe care le compun singur.

Am înțeles că urci pe scenă de multe ori cu sora. Cum este ea și ce relație ai cu ceilalți frați ai tăi?

Așa este. Sora mea este un star pop, fashion icon și mare activist de mediu. Este foarte amuzantă, curajoasă și devotată proiectelor ei. Sunt foarte apropiat și de ceilalți frați ai mei, deși nu avem ocazia să comunicăm foarte des.

Ce înseamnă muzica pentru tine?

Evadare, informare, energie, vindecare…

