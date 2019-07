Virgil Anastasiu, fostul soț al Corinei Chiriac, a murit

Virgil Anastasiu, singurul bărbat care i-a pus verigheta pe deget Corinei Chiriac, a murit în dimineața zilei de luni, 22 iulie. Avea 58 de ani, cu 11 mai puțin decât solista care i-a fost soție vreme de câțiva ani.

Virgil Anastasiu a avut un parcurs fulminant în lumea afacerilor. În 1986, pentru a scăpa de regimul comunist, a fugit în SUA, acolo unde a ajuns să conducă mai multe companii, să preia idei, pe care, mai târziu, le-a materializat în România. Vestea morții lui a căzut ca un trăsnet asupra celor care-l cunoșteau și care-l știau liniștit acolo unde se retrăsese de câțiva ani, la Gura Râului, lângă Sibiu, notează starsibian.ro.

”În America am stat câţiva ani, am lucrat ca agent imobiliar, câştigam cât să o duc bine, nu neapărat foarte bine. Acolo m-am şi măritat cu Virgil, care se născuse în Constanţa. Ne-am întors în România când am aflat că părinţii noştri s-au îmbolnăvit”, a mai adăugat solista. Cei doi au fost căsătoriţi în perioada aprilie 1993- iunie1997.

În 2010, Virgil Anastasiu spunea despre Corina Chriac: "Era soţia perfectă. Cuminte, casnică, avea grijă de gospodărie, făcea curat, mă aştepta cu mâncare. Sunt mândru că am fost singurul soţ al Corinei Chiriac”. Acesta a dat și detalii despre prima lor întâlnire: "Am invitat-o să danseze cu mine dar m-am adresat la persoana a II-a. Ea a ridicat din sprânceană şi a trebuit să-mi corectez comportamentul pentru a mă adapta cerinţelor ei de protocol ca să reuşesc să construiesc o relaţie. M-am îndrăgostit pentru că arăta bine, era inconfundabilă, era Corina. O iubeam pe Corina, eram mândru dar sigur că nu asta era neapărat cartea de vizită cu care doream eu să mă prezint. Eram un specialist în cu totul alt domeniu, nu doar soţ al Corinei. Ne-am trezit într-o dimineaţă şi am descoperit că deşi ţinem enorm unul la celălalt, nici unul nu reprezentam idealul pentru celălalt. Corina îşi dorea probabil un bărbat care să-i acorde mai multă atenţie, care să aibă un program mai redus. Iar eu îmi doream o soţie care să participe mai activ la viaţa mea mondenă. N-am părăsit-o pentru o femeie mai tânără, aşa cum au spus gurile rele", scrie click.ro.

