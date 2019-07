Nadia Comăneci, 57 de ani, a făcut o demonstrație pe plajă - VIDEO

Deși mai are puțin și schimbă din nou prefixul, Nadia Comăneci arată senzațional în costum de baie! Fosta mare gimnastă a mers la plajă și a făcut o mică demonstrație, imaginile ajungând pe internet și devenind virale în scurt timp.

Nadia Comăneci este prima sportivă care a reuşit să obţină o notă de 10 pentru un exerciţiu, la Jocurile Olimpice de la Montreal, din 1976.

18 iulie a fost zi de aniversare pentru celebra româncă: s-au împlinit 43 de ani de la această performanță care a rămas în istoria gimnasticii și, tot atunci țara noastră a devenit cunoscută datorită Nadiei Comăneci, scrie Viva.ro

Ajunsă la 57 de ani, Nadia Comăneci este într-o formă extraordinară și a demonstrat asta făcând grațioasă roata pe o plajă, unul dintre exercițiile care au ajutat-o să obțină un 10 perfect.

“Here we go… 43 years later… and Dylan s handstand photobomb… July 18 th @montreal1976 first Perfect 10…” este mesajul scris de Nadia Comăneci în dreptul filmării de mai jos urcată pe pagina ei oficială de Instagram.

