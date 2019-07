9 ani de la moartea Mădălinei Manole. Declaraţii din ultimele clipe de viaţă. „Am un Dumnezeu deasupra care până acum, cel puţin, a vegheat!”

Au trecut 9 ani de la moartea uneia dintre cele mai iubite artiste. Pe 14 iulie 2010, Mădălina Manole a fost găsită fără suflare, de către soţul ei, în baia casei lor din Otopeni. Fiul lor, copilul pentru care Mădălina s-a rugat şi îl adora mai presus decât orice, avea doar un an şi o lună când a rămas orfan de mamă.

Cu puțin timp înainte să moară, Mădălina Manole a oferit un interviu, în care dezvăluia crude adevăruri despre viața de artist de după Revoluție.

Avem atât de mulți artiști de valoare. Din păcate, unii au plecat din această lume striviți, scârbiţi, jigniţi şi îndureraţi de atâta prostie, ignoranţă, incultură și nepăsare din partea nației din care au provenit. Cel mai trist este că nimic nu este de făcut atâta timp cât cei care sunt la cârma televiziunilor, ziarelor și radiourilor nu au alte interese decât cele pur comerciale. Dacă dai poporului numai mămăligă, nu va ști niciodată ce gust are trufandaua.

Sunt în stadiul în care îmi permit luxul de a cânta ce-mi place, când vreau, o muzică pe care simt să o cant acum! Așa am făcut de la început! Şi nu am de gând să mă schimb indiferent cât de împuţite sunt timpurile prezente! Vremurile s-au schimbat în rău și lumea s-a umplut de prefăcuți oportuniști, curve și analfabeți, iar eu nu am nevoie să mă «adaptez» la așa ceva.”

Lipsa aparițiilor la TV, în cazul meu, nu duce la lipsa concertelor şi a invitaţiilor la diverse evenimente care să aducă venituri mie şi familiei mele, sublinia Mădălina Manole. Asta înseamnă că am ales în viață asta să trăiesc frumos, oricît de greu mi-a fost, uneori, fiind nevoită să o iau de la început! Şi mai înseamnă ceva: am un Dumnezeu deasupra care până acum, cel puţin, a vegheat!”, spunea Mădălina manole pentru revista VIVA!.

