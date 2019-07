R. Kelly a fost arestat în Chicago

R. Kelly a fost arestat în Chicago, joi seară, și urmează să fie adus de agenții federali în New York, pentru a răspunde în fața mai multor acuzații de infracțiuni sexuale, scrie CNN.

Autorul hitului „I Believe I Can Fly” are 13 capete de acuzare, între care și pornografie infantilă, trafic de persoane și obstrucționarea justiției.

Reprezentanții lui R. Kelly au confirmat că artistul în vârstă de 52 de ani a fost arestat și au transmis că vor susține vineri o conferință de presă în care vor oferi mai multe informații și explicații.

R. Kelly a mai fost pus sub acuzare pentru 11 infracțiuni foarte grave și în luna mai, printre care şi cea că ar fi agresat sexual o adolescentă pe care a cunoscut-o la procesul în care a fost judecat pentru pornografie infantilă în urmă cu 10 ani. Artistul a pledat atunci nevinovat în fața instanței.

sursa cnn.com

