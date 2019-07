Vloggerul Imogen, a creat isterie la Buzău - VIDEO

Marius Neagu, Imogen, un vlogger născut în municipiul Giurgiu, cu peste 120.000 de mii de abonați pe Youtube, a făcut isterie la Buzău.

Totul a pornit de la o întâlnire a cunoscutului vlogger român, originar din Giurgiu, cu fanii săi din Buzău, în Piaţa Dacia. Celebrul vlogger și-a dat întâlnire cu fanii lui în centrul orașului, dar lucrurile au degenerat.

Nu se știe sigur din ce motiv Poliția Locală l-a condus pe vlogger la sediul instituției.

Unii spun ca Poliția a fost chemată chiar de Imogen, deoarece cei 3000 de adolescenți strânși în piață l-ar fi înghesuit și coleșit iar acesta a apelat la ajutorul polițiștilor pentru a ieși din mijlocul mulțimii.

Alții zic că Poliția a considerat această întâlnire ca fiind o manifestaţie neautorizată și de aceea l-au condus pe vlogger la sediul instituției. Fanii acestuia au mers la sediul Poliţiei Locale şi au protestat faţă de intervenţia poliţiei.

” Mulțumiri sutelor de persoane prezente. Domnii polițiști nu mi-au făcut nimic, am mers cu ei la secție unde mă așteptam să primesc o amendă foarte mare, am ales să evit tot scandalul și am plecat pe ușa din spate unde aceștia m-au dus la mașina mea. False Ştiri, au fost chiar ok! Era ceva neorganizat totuși”, a scris Imogen după incidentul de la Buzău.

