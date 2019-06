Cât câștigă Andra, Vama și The Motans la concertele de Zilele Orașului Piatra Neamț

Andra cântă de 57.000 de lei la Zilele Orașului Piatra Neamț iar trupa lui Tudor Chirilă primește un onorariu de 35.700 de lei. În clasamentul sumelor primite, ei sunt urmați de trupa The Motans, cu 28.000 de lei, de Mihail, cu 14.200 lei, Macanache și The Putreds, cu 11.900 lei și formația Tribute Queen, care va zbura tocmai din Italia și va încasa exact 11.881,50 lei.

Pe lângă banii pentru show-ul efectiv, toți cei de mai sus vor avea acoperite de primărie cheltuielile cu transportul, cazarea și diurna, arată zch.ro.

Aproape 250.000 de lei a alocat Primăria Piatra Neamț pentru onorariile artiștilor care vor concerta în cele trei seri ale Piatra Fest 2019.

Trupele Lotus și Los Anonimos, contractate de municipalitate pentru 4.800 și, respectiv, 5.000 de lei, nu beneficiază de cazare, transport și diurnă.

Piatra Fest ediția 2019 a început încă de pe 23 iunie, însă programul s-a aglomerat abia acum, pe finalul săptămânii.

Sâmbătă, 29 iunie, de la ora 20, vor intra pe scenă Mihail, Macanache and The Putreds și Vama. Duminică, 30 iunie, de la aceeași oră 20, Piatra Fest 2019 se încheie cu concertele susținute de Los Anonimos, The Motans și Andra.

sursa zch.ro

