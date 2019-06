Imagini șocante, Angela Merkel a tremurat incontrolabil în timpul unei ceremonii - VIDEO

Angela Merkel părea că abia mai reuşeşte să stea în picioare, atât de severe erau spasmele. La un moment dat, şi-a cuprins o mână cu cealaltă, pentru a-şi controla tremuratul.

Deşi era evident că nu se simţea bine, a reuşit să ducă la bun sfârşit ceremonia.

Întrebată de jurnalişti dacă sunt motive de îngrijorare în privinţa sănătăţii sale, Angela Merkel a spus că nu e nimic serios. Era doar deshidratată.

„Am băut cel puţin trei pahare cu apă. Acum mă simt foarte bine”, a spus ea, scrie Mediafax.ro.

Presa germană scrie că i s-a făcut la fel de rău și în timpul unei vizite în Mexic.

Angela Merkel și-a revenit foarte repede după aceea, ceea ce îndepărtează ideea unei afecțiuni mai grave.

