Ce șanse îi mai dau medicii lui Mihai Constantinescu să-și revină

Apar noi vesti legate de starea de sanatate a lui Mihai Constantinescu, si din pacate acestea nu sunt bune deloc.

Se pare ca artistul a fost intubat din nou, dupa ce a avut mai multe probleme respiratorii, care ii puneau viata in pericol, fiind în continuare în comă.

Potrivit medicilor care se ocupa de Mihai Constantinescu, stopurile cardiace i-au afectat destul de grav creierul, iar sansa ca indragitul artist sa isi revina sunt doar de 3%.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Tot medicii spun ca, chiar si in cazul in care ar iesi din coma, Mihai Constantinescu ar avea doar 1% sanse sa duca o viata normala in continuare.

Detalii pe kanald.ro