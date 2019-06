Irena Boclincă, sosia Vioricăi Dăncilă, a câştigat trofeul iUmor

Sosia Vioricăi Dăncilă a câştigat trofeul iUmor! Irena Boclincă a mizat pe discursul ei plin de ironii, dar şi pe bodyguarzi. Actriţa din Republica Moldova, celebră după ce a apărut la audiţiile iUmor, a plecat acasă cu trofeul, dar a decis să doneze premiul de 20.000 de euro unui alt concurent. Finala a fost lider de audienţă la nivel naţional.

Irena Boclincă, câştigătoare iUmor. Am mers la Spania. Am discutat şi cu domnul Guardiola. La noi urlă de 3 ani bucureştenii că nu e gata metroul din Drumul Taberei. Am întrebat dacă ei acolo au aşa ceva. Ei bine, nu. Ca să ştiţi. Nici ei nu au metrou în Drumul Taberei.

"Prim-ministrul Românicăi", după cum s-a autointitulat Irena Boclincă, a încercat să convingă publicul s-o voteze cu un discurs plin de. gafe.

Irena Boclincă, câştigătoare iUmor: Am vorbit şi cu regina. A întrebat de ce iese aşa de multă lume în stradă, în România. I-am spus: Socializare, scumpă doamnă.

