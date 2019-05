Kristian Nairn, Hodor from Game Of Thrones, vine la Ghimbav, la festivalul ''Iron Dragons''

Doar câteva ore ne mai despart de cel mai aștepat eveniment. De vineri, 31 Mai, de la ora 17.00, Ghimbavul va fi, timp de trei zile, până duminică – inclusiv, sub stăpânirea distracției.

Mii de spectactori sunt apșteptați la mitingul la care avioanele de vânătoare F16 şi Mig 21 Lancer vor fi vedete și vor încânta privirile tuturor cu demonstrații spectaculoase, pline de adrenalină.

Aflat la prima ediție, festivalul Iron Dragons aduce la Brașov tot week-end-ul vor avea loc show-uri aviatice impresionante concerte, salturi cu parașuta, zboruri cu balonul, spectacole de lumini și multă culoare, dar și street-food, degustări de vinuri, lansări de băuturi!

Printre artiștii care și-au confirmat prezența la festival se numără: The Motans, Șuie Paparude, Zwette, DJ Pascal Junior, Paul Damixie, James Aki, Kristian Nairn – Hodor from Game Of Thrones. Intrarea la eveniment este LIBERĂ.

