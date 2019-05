Netflix face mișto de Dragnea. Listă specială de seriale din pușcării :)

Administratorii paginii de Facebook Netflix România ironizează într-o manieră creativă condamnarea fostului lider PSD Liviu Dragnea.

„Netflix & Răcoare“ este noul slogan, iar reprezentanţii platformei de streaming au întocmit o listă cu recomandări de filme şi seriale fix pe subiect.

Nu lipsesc clasicele „Prison Break“, „Escape Plan“ şi „Orange is the New Black“, dar sunt incluse şi documentarele „Survivors Guide to Prison“ şi „Inside the World’s Toughest Prisons“.



