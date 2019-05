România NU s-a calificat în finala Eurovision

Ester Peony, reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2019 care a interpretat melodia “On a Sunday” în cea de-a doua semifinală a competiţiei, nu s-a calificat în finala de sâmbătă, de la Expo Tel Aviv.

După cea de-a doua semifinală Eurovision 2019, s-au calificat artiştii reprezentând: North Macedonia - Tamara Todevska (“Proud”); The Netherlands - Duncan Laurence (“Arcade”); Albania - Jonida Maliqi (“Ktheju Tokës”); Sweden - John Lundvik (“Too Late For Love”); Russia - Sergey Lazarev (“Scream”); Azerbaijan - Chingiz (“Truth”); Denmark - Leonora (“Love Is Forever”); Norway - KEiiNO (“Spirit In The Sky”); Switzerland - Luca Hänni (“She Got Me”); Malta - Michela (“Chameleon”).

Detalii pe digi24.ro

