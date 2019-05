Românii sărbătoresc Ziua Tatălui! Cum este marcat evenimentul de către Google

Ziua Tatălui este sărbătorită în fiecare a doua duminică din luna mai. Legea privind instituirea și celebrarea în țara noastră a acestei sărbători a fost aprobată în 2009, iar din 2010, în luna mai, tații își au propria zi.

Semnificația Zilei Tatălui este legată direct de poziția acestui părinte în familie, precum și în societate. Ziua Tatălui are o semnificație importantă deoarece ajută la recunoașterea contribuției individuale a fiecăruia dintre cei doi părinți la viața de familie în particular și la construirea societății în general. Fiecare copil are nevoie atât de tatăl cât și de mama sa, pentru a crește într-un mod armonios.

Aniversarea zilei tatălui oferă copiilor posibilitatea de a-și exprima dragostea și respectul pentru părinții lor, un sentiment care are ca țel consolidarea relației tată-copil și, în consecință, în dezvoltarea emoțională a fiecărui copil.

Conform acestei legi ziua tatălui se va sărbători în a doua duminică a lunii mai. Tot cu aceeași ocazie s-a legiferat sărbătorirea Zilei Mamei în prima duminică a lunii mai. România era printre puținele state care, până în anul 2009 ,nu au avut o astfel de tradiție a sărbătorii zilei tatălui.

Pe plan mondial nu există în cazul celebrării acestei zile o tradiție bine conturată în jurul unei date anume. Zilele tatălui recunoscute oficial variază de la țară la țară. (Sursa: wikipedia.ro)

Sărbătoarea a fost marcată și de către Google, cel mai motor de căutare, cu un doodle special.

Captură de ecran Google