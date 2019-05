Menajera lui Răzvan Ciobanu: ”L-am văzut când se droga, nu era violent”

Menajera lui Razvan Ciobanu face dezvaluiri. Aceasta a confirmat faptul ca designerul avea probleme financiare. Menajera sustine ca ii facea curat in apartament, dar si in atelier. Cu toate ca muncea la timp si impecabil, Razvan Ciobanu nu o platea cand trebuia.

Menajera lui Razvan Ciobanu sustine ca acesta avea probleme cu banii. Niciodata nu reusea sa se achite la timp. In plus, cand facea curat in casa, ii gasea mereu pipa din care fuma. Razvan Ciobanu era mereu rusinat de faptul ca i se gasesc obiectele cu care se droga.



„Am început să lucrăm cu el anul trecut. Mergeam şi făceam curăţenie la el în apartament, dar şi la atelier. Ştiu că voia sa închirieze un alt apartament, ca să se mute. Spunea că nu mai vrea să stea acolo unde a stat cu iubitul, pentru că locul ăla îi trezea prea multe amintiri.

Avea probleme cu banii şi nu ne plătea tot timpul. M-am dus la el când era operat şi mi-a dat banii pe care mi-i datora. Nu pot să uit privirea lui, stătea cu capul plecat şi mi-a spus că îi e ruşine că nu a avut bani să mă plătească. Ştiu că se droga şi se agita mereu când găseam în casă o pipetă şi o mutam din locul în care o lăsa el. Când îi spuneam unde e, se liniştea.

O lua, dispărea şi apoi venea cu o altă stare. Razvan Ciobanu se ducea, uneori, cateva minute si se intorcea calm. Nu a fost niciodata violent. L-am vazut cand se droga, nu era violent, doar i se impleticeau picioarele. Vorbea la fel, mereu", a declarat menajera designerului, intr-o emisiune TV.

