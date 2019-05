Povestea viralului ”Așa a zis bunica!”, pro-alegeri, al lui Mircea Bravo. VIDEO

Actorului de comedie Mircea Bravo îi place să călătorească și în niciuna dintre țările occidentale în care a fost nu a văzut o discrepanță atât de mare între generații.

Libertatea, deschiderea și confortul de care ne bucurăm astăzi sunt la ani lumină distanță de privațiunile și teroarea în care au trăit părinții și bunicii noștri, pe vremea când îndrăzneala de a spune o glumă te trimitea la Canal. E o mare diferență între noi și generațiile de dinainte, mult mai mare decât cea pe care o creează de obicei trecerea timpului.

„Bunicii noștri nu au avut de ales. Noi da!”, este mesajul clipului prin care vloggerul Mircea Bravo împreună cu comunitatea Declic îi îndeamnă pe tineri să meargă la vot.

Clipul, care a fost vizionat de peste 3,5 milioane de oameni, îi pune față în față pe un tânăr și pe bunica lui, căreia îi cere bani pentru a merge la Paris împreună cu iubita, în perioada alegerilor europarlamentare. Îi explică bunicii că el „oricum nu e cu alegerile”, că „un om în plus sau în minus nu contează”, iar replica ei este neprețuită. „Îți dau bani, dar nu mergi la Paris, mergi la Căciulata. Dacă nu ești cu alegerile, aleg eu pentru voi. Ce ți-e Paris, ce ți-e Căciulata? No, stai să-ți zic, că îl luați și pe Sandu (n.r. - bunicul) cu voi, dacă un om în plus sau în minus nu contează!”. Citește continuarea pe republica.ro.

VIDEO