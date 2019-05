Muzica din filme celebre va răsuna la Filarmonica din Ploiești! Biletele sunt pentru toate vârstele și toate buzunarele



Luna mai începe, la Filarmonică, în acorduri de muzică de film. Joi, 2 mai, de la ora 19.00, orchestra simfonică și dirijorul Alexandru Ilie îi așteaptă pe amatorii acestui gen cu unele dintre cele mai frumoase lucrări incluse în coloanele sonore ale unor importante producții cinematografice internaționale.

Biletele, în valoare de 30 de lei (adulți), 20 lei (pensionari) și 10 – lei (elevi/studenți) se găsesc la Casa de bilete a Filarmonicii „Paul Constantinescu“ din Ploiești, la Agenția Teatrală, la standul special amenajat în hipermarketul Cora - AFI Ploiești și online, pe: REZERVĂRI ONLINE

Rezervări se pot face la numărul de telefon 0734.335.067

Cei prezenți vor putea asculta coloanele sonore din Din program: Superman March – John Williams, Salute to the cinema – arr. Carl Strommen, Saving Private Ryan – Hymn to the Fallen – John Williams, Gladiator Suite – Hans Zimmer, arr. John Wasson, Memory din „Cats” – Andrew Lloyd Webber, Spider-Man – Danny Elfman, arr. John Wasson, Titanic Suite – James Horner, arr. John Moss , Star Wars – Battle of the Heroes – John Williams, Harry Potter – DoubleTrouble – John Williams, Gabriel’s Oboe – Ennio Morricone, arr. Richard Ling, Once upon a time in America – Ennio Morricone, arr. Ted Parson, Star Wars -Imperial March – John Williams, This is my song – Charlie Chaplin, arr. James Last și Pirates of the Caribbean– Klaus Badelt, arr. Ted Ricketts.

Foto: https://filarmonicaploiesti.ro/