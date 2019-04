Un elev din Ploiești a impresionat juriul de la ”Românii au talent” cu un număr de magie. VIDEO

Răzvan Aron, un elev din Ploiești, a reușit să-i impresioneze pe membrii juriului sohw-ului ”Românii au talent” cu un număr de magie.

În ediția difuzată aseară de Pro TV, Răzvan a făcut mai multe trucuri cu care a câștigat admirația, dar și voturile juraților.

”Deci, ați ales Leonard Doroftei. Iar pe spatele acestui plic am exact nimic, dar în interior am exact o poză cu Leonard Doroftei de când era foarte mic. Nu, nu. Glumesc. Dacă l-am fi selectat pe Cabral, îl aveam aici. Eram pregătit. Sau dacă ați fi ales Bruce Lee, eram pregătit. Sau… Alex Velea cu mai puține tatuaje în perioada aia. Îl aveam aici pregătit. Dumneavoastră ați ales Leonard Doroftei, iar pe spate am o singură poză cu Leonard Doroftei”, a fost o parte din numărul lui Răzvan Aron.

VIDEO