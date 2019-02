Reacția lui Mircea Badea după ce Alex Dima de la România te iubesc-Pro TV l-a ironizat. VIDEO

Mircea Badea a reacționat după ce Alex Dima, reporterul Pro TV, care realizează emisiunea ”România, te iubesc”, l-a ironizat pentru că vedeta Antena 3 s-a lăudat cu o fotografie alături de Dan Voiculescu, pe o plajă, alături de Gâdea și Ursu.

"Eu cred că dacă nu-ți place și te duci seara acasă și te uiți în ochii copiilor tăi și știi că în ziua aia ai făcut un compromis sau o prostie și se repetă și a doua zi, ești un om nefericit. Dacă vrei să-ți fie mai bine. Dacă vrei să trăiești așa și să mori așa, este treaba ta! Să vă uitați în oglindă sau la copii seara. Dar cu sinceritate, nu cu niște mii de euro în buzunar și cu mulțumirea că-ți duci nevasta la Monte Carlo pe banii patronului și faci poze cu el fără o lentilă la ochelari (aluzie la fotografia celebră cu Mircea Badea, Mihai Gâdea, adrian Ursu și Dan Voiculescu)", a declarat Alex Dima, la Interviurile 10 ani de Paginademedia (detalii AICI)

Aseară, Mircea Badea a reacționat în emisiunea ”În gura presei” de la Antena 3.

„E un ţâşti-bâşti de la Pro TV, unul care probabil în sfârşit a dat primul interviu din viaţa lui, deci pentru el este probabil ceva cu adevărat wow. Şi a prins şi el microfonul, ce face un ţâşti-bâşti când prinde un microfon prima dată în viaţa lui? Vorbeşte despre Antena 3, dar mai ales despre câţiva dintre noi.

Normal, ce să facă altceva? Sigur că un ţâşti-bâşti de la un post care promovează fake-news-ul la ora 19.00 cu Esca, după cum bine am demonstrat şi am fost ameninţat cu repercusiuni, deci acest ţâşti-bâşti a zis că este momentul să zică nişte nasoale. Cred ca am spus de cel puţin 184 de ori că fotografia aia cu mine, cu Mihai Gadea, cu Adrian Ursu şi cu Dan Voiculescu, când toţi aveam ochelari fără o lentilă, este făcută în Cipru. Am fost în vacanţă în Cipru, la fel cum se duce multă lume. Nu era vreo extravaganţă din punct de vedere financiar şi, chiar dacă era, oricum nu era pe banii mă-tii.

Dar chiar nu era o extravaganţă. Lângă hotel, era o plajă publică şi se numea Miami Beach. În acea perioadă era o mare, mare tevatură, şi pe Pro TV bineînţeles, că Ponta se dusese în vacanţă la Miami. Noi eram în Cipru, doar că plaja hotelului se numea Miami Beach, d-aia am pus la descriere «Miami Beach, te oftici?». Nu eram nici la Miami, nici la Monte Carlo, ci în Cipru. Acesta este adevărul. Acum, principiul Pro TV şi al ţâşti-bâştilor care lucrează la Pro TV este că nu contează adevărul să nu lăsăm adevărul sau faptele să strice o ştire. Aş face acea fotografia şi astăzi, nu regret.

Mai am un apel pentru tâşti-bâştii din Pro TV şi de pretutindeni. Vă propun să vorbească fiecare despre copilul lui! Adică nu mai vorbi tu despre copilul meu. Ce treabă ai tu cu copilul meu? Lasă-l tu pe copilul meu în pace. Vorbeşte despre al tău, că d-aia e al tău. Vorbesc eu despre copilul tău? Nu! Cum să vorbeşti tu despre copilul meu? Cum să-ţi permiţi să faci aşa ceva? Mi se pare de bun simţ şi rezonabil, deontologic şi uman să vorbească fiecare despre copilul lui, dacă e să vorbească neapărat despre copii, dar să nu mai vorbească despre copiii altuia“, a explicat Badea, potrivit adevarul.ro.



VIDEO Înregistrarea emisiunii ”În gura presei” în care Mircea Badea îi dă replica lui Alex Dima

Mihai Popescu De același autor