Când începe Neversea 2019 și ce artiști vor cânta în cadrul festivalului

Cea de-a treia ediție a celui mai mare festival pe plajă din România, Neversea, se anunță a fi una spectaculoasă. În perioada 4-7 iulie, pe cele 7 scene amplasate pe plaja Neversea vor urca unii dintre cei mai buni artiști ai momentului.

G-Eazy, Jessie J, Afrojack, Lost Frequencies, Steve Aoki, Rudimental DJ, jamie Jones, Tale of Us, Andy C, Wilkinson DJ Set, Flux Pavilion, Chinese Man și Subfocus DJ Set sunt primele nume din line-up-ul Neversea.

Rapper-ul american G-Eazy și Jessie J vin pentru prima oară în România, pe scena principală a festivalului Neversea.

Afrojack, Lost Frequencies și Steve Aoki se reîntorc pe mainstage-ul festivalului și sunt nerăbdători să ajungă în fața fanilor din România.

Prețul unui abonament cu acces general este de 493,90 de lei, iar cel al unui abonament VIP este de 990 de lei.

sursa: infomusic.ro

