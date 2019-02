Seară Ceaikovski la Filarmonică, pe 14 Februarie!

Josu de Solaun vine din nou în faţa melomanilor prahoveni, de această dată pentru a interpreta Concertul nr. 2, în Sol major, op. 44, pentru pian și orchestră de Piotr Ilici Ceaikovski. Maestrul Radu Postăvaru şi orchestra simfonică au mai pregătit, în continuarea programului, Suita Simfonică „Raduz și Mahulena”, de Josef Suk. Evenimentul va avea loc joi, 14 februarie 2019, începând cu ora 19.00.

Pianistul spaniol Josu de Solaun este câștigătorul Premiului I la secțiunea pian în cadrul Concursului Internațional George Enescu – ediția a XIII-a și al celei de-a XV-a ediţii a Concursului José Iturbi, fiind invitat, în această calitate, să cânte în cadrul unor serii de concerte în lumea întreagă, având apariții remarcabile la București, Sankt Petersburg, Washington D.C., New York, Princeton, Londra, Paris, Leipzig, Taipei, Mexico City etc.

A cântat ca solist sub bagheta unor dirijori ca Bruno Aprea, Ramón Tébar, Justus Frantz, Francesco Angelico, Alvise Casellati, Marco de Prosperis, Yaron Traub etc. apărând alături de orchestre ca cea a Teatrului Mariinsky, a Filarmonicii La Fenice din Veneția, a Filarmonicii George Enescu etc.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Josu de Solaun a absolvit studiile la Manhattan School of Music, unde principalii îndrumători au fost Nina Svetlanova și Horacio Gutierrez. În Spania, unde a studiat până la vârsta de 17 ani, i-a avut profesori pe Ricardo Roca, Ana Guijarro și pe Maria Teresa Naranjo.

De-a lungul celor aproape 16 ani de studio în Statele Unite, el a beneficiat și de îndrumarea foarte valoroasă a unor mentori precum lbert și Miyoko Lotto, Joaquin Achucarro, Matti Raekallio, Edna Golandsky și Jerome Lowenthal.

În prezent îmbină activitatea concertistică și pe cea didactică la Houston State University, călătorind intens între New York și Houston.

Biletele, în valoare de 20 de lei (adulți), 15 lei (pensionari) și 5 lei (elevi/studenți) se găsesc la Casa de bilete a Filarmonicii, la Agenția Teatrală și online, pe www.filarmonicaploiesti.eu.

Sursa text și foto: Filarmonica "Paul Constantinescu" Ploiești

Observatorul Prahovean De același autor









Creator de conținut online

comunicare[@]negativmedia.ro