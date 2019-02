Leo Iorga, de la Compact, are nevoie de ajutor. Cancerul a recidivat

"Acum o saptamana, a primit vestea recidivarii tumorii (cancer stadiu 3-4) la singurul plaman ramas. In 2011 Leo a fost supus primei operatii pentru extirparea unei tumori la plaman. Prima intrebare a lui Leo adresata medicului, dupa ce si-a revenit din anestezie, a fost "Cand pot sa cant?". Si dupa sase luni a urcat pe scena. Dar boala a recidivat, au aparut metastaze - la cap, la glanda suprarenala, apoi din nou la cap, din nou la plaman.

A trecut prin multe intervenţii chirurgicale si le-a suportat cu incredere si curaj. A suportat starile chinuitoare date de chimioterapie, a incercat si varianta vaccinului cubanez, a facut si imunoterapie. Dar nimic din toate astea nu l-a tinut departe de scena si de publicul care il iubeste. Poate ca dragostea oamenilor (familie si fani) i-a dat forta de a merge mai departe si de a incerca pe propriul corp orice.

Pentru ca Leo vrea sa cante, el traieste pentru si prin muzica: "Cat ma va tine Dumnezeu pe pamant vreau sa cant" spunea cand nu era la tratament. Leo a fost mereu alaturi de cei care il iubesc, adica pe scena, in fata publicului, oriunde in tara cu medicamentele dupa el.

Nimic nu ar fi fost posibil fara ajutorul vostru, al prietenilor, al fanilor, al oamenilor de bine, al rugaciunilor si gandurilor bune si nu in ultimul rand al sprijinului financiar primit", a scris fratele lui Leo Iorga, pe profilul său de Facebook.