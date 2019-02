Tedi Motociclistul despre Badea: "nu am văzut un KO cum și-a luat Mircea Badea"

”Este o combinație clasică din boxul thailandez. Adică două directe în gardă, clinci și genunchi în figură. Dar nu a avut nicio reacție, nu a blocat”, a explicat Teodor Emi pentru Wowbiz.ro. Motociclistul nu crede că Mircea Badea ar putea avea viitor în domeniul sporturilor de contact. ”Mircea Badea nu are șanse să devină un luptător, la vârsta lui. Sau, poate, dacă ar concura cu luptători de vârsta lui, de peste 40 de ani, la old-boys. Dar, cu un profesionist, nu îl văd să lupte un meci întreg…”, a mai spus Teodor Emi.

Teodor Emi și-a dat seama că l-a luat prea în serios pe Mircea Badea și lămurește situația cu privire la KO pe care prezentatorul Tv l-a resimțit.

”Efectul loviturii asupra lui a fost destul de puternic. A fost un KO foarte puternic. Dacă aș fi știut dinainte că o să pice atât de rău, l-aș fi ținut. Sincer. Adică, chiar a căzut foarte urât. I-am țintit fix bărbia. El s-a și lăsat un pic și asta a amplificat impactul. Adică el, practic, a dat un pic cu capul în genunchiul meu. Când l-am văzut leșinat, căzut, am fost uimit. Am fost uimit de efectul loviturii, chiar nu mă așteptam. Din experiența mea de 18 ani de arte marțiale nu am văzut un KO cum și-a luat Mircea Badea, să cadă cu capul așa…”, a explicat Teodor Emi.