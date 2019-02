Cum se apără Matteo Politi, falsul chirurg plastician

Matteo Politi, alias doctorul Matthew Mode, italianul acuzat că s-a dat drept chirurg plastician şi a operat zeci de oameni în mai multe clinici private din Bucureşti, cu acte false şi o identitate furată, încearcă să se apere.

Italianul susţine că un avocat din România s-a ocupat de toate actele şi i-a obţinut toate avizele de care avea nevoie.

În exclusivitatea pentru emisiunea Extra Night Show, Politi a declarat că, "din momentul în care statul român mi-a echivalat diplomele, mă numesc medic".

"În primul rând, când am am venit în România, cum nu ştiu cum funcţionează sistemul la dumneavoastră, am folosit un avocat căruia i-am dat toate documentele necesare, pe care ea mi le-a cerut, şi am semnat o procură. Aşadar, ea s-a ocupat de tot şi, în final, mi-a spus că am dreptul de practică în România şi că pot să practic fără nicio problemă.

Ea mi-a explicat că mi se vor recunoaşte toate diplomele şi că apoi trebuie să parcurg mai mulţi paşi. Pe care i-am făcut. Din momentul în care am fost recunoscut, cu ajutorul avocatului, din momentul în care statul român mi-a echivalat diplomele, mă numesc medic", a explicat italianul.

Matthew Mode a spus că va aduce dovezi cât de curând.

Între timp, autorităţile au deschis mai multe anchete pentru a afla cum un medic fals ar fi făcut zeci de operaţii estetice în mai multe clinici private din Bucureşti. Potrivit Libertatea, ultimul loc de muncă al bărbatului a fost de parcagiu în Italia.

