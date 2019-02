Mircea Badea, luat la mișto după ce a fost bătut a doua oară de motociclistul Tedi. ”E mâna lui Soroș. A trucat filmarea :)”

Cinci secunde a rezistat Mircea Badea în ring la revanșa acordată de motociclistul Teodor „Tedi” Emi, care l-a învins și prima dată fără drept de apel.

De data aceasta, partida demonstrativă de kick-boxingkick-boxing s-a încheiat rapid, iar vedeta Antena 3 a avut nevoie de îngrijiri medicale.

La scurt timp după ce și-a revenit, Badea a postat pe Facebook un mesaj în care susține că motociclistul este de fapt un luptător profesionist.

A urmat o avalansă de comentarii, unele chiar spumoase:

Se vede clar că e mana lui Soros, meciul a fost umbrit de camerele de luat vederi, nu s a dat ce trebuie, e un trucaj jalnic, tu, la podea. Hai te rog din suflet sa încerci și a treia oara!

prima data cand am vazut filmuletul de 1 minut am crezut ca e rezumatul luptei, nu filmarea completa, cu tot cu festivitatea de premiere, cu dusul de dupa si masa in oras a invingatorului

Era dopat!!! Era dopat!!! cu steroizi profesionali furnizati direct de la Soros!!!

Eu zic sa-i ceri zilnic revanșa...mi-ai face viața mai frumoasă.

nu e motociclist,e din Statul Paralel..

A durat mai mult încălzirea decât meciul.... Dacă ai fi clipit, ratai tot meciul.

