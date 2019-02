Mircea Badea, făcut KO în cinci secunde de motociclistul Tedi. VIDEO

#insist. Vedeta Antena 3, Mircea Badea, a rezistat doar cinci secunde într-un meci demonstrativ de kick-boxing contra lui Teodor „Tedi” Emi, celebrul motociclist, care l-a mai bătut odată.

Mircea Badea a fost făcut knock-out rapid, având nevoie de îngrijiri medicale de urgență.

La scurt timp după meci, Badea a postat pe Facebook următorul mesaj:

”Sa spui despre asta ca e "motociclist", cand vezi cu ce se ocupa si carte de vizita are, e ca si cum ai spune ca un fotbalist la Steaua este autombilist pentru ca sofeaza un BMW. Un lucru e sigur: nu sunt fricos. N-am fost si nu voi fi niciodata. Atfel, totul ok. Ne vedem maine la emisiune de la 21.00 la 24.00.

P.S. Sa spui cum "am fost lesinat minute bune" este fake news: nu te lasa doctorul sa te ridici pana nu ti face teste. N-am facut deloc caz de meciul asta inainte, n-o sa fac nici dupa”.

