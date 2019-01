Corinei Chiriac, după ce România TV a dat o ştire falsă despre ea: „Vă trimit ştiri de la avocatul meu“

România TV a difuzat o ştire potrivit căreia Corina Chiriac, în vârstă de 68 de ani, ar fi ajuns „de urgenţă la spital, cu mai multe coaste rupte“. Artista a reacţionat imediat, printr-un mesaj pe pagina sa de Facebook.

Pe burtierele postului România TV a fost difuzată o ştire despre starea de sănătate a cântăreţei Corina Chiriac.

Potrivit acesteia, artista ar fi ajuns de urgenţă la spital, „cu mai multe coste rupte“.

Corina Chiriac a dezminţit informaţia, printr-un mesaj pe pagina personală de Facebook, şi a dat de înţeles că va da în judecată postul de televiziune.

„Nu este adevărat. Sunt bine-mersi, ne vedem mâine seară pe viu la Teatrul Tănase. România TV, de ce publicaţi ştiri neadevărate? Vă promit ştiri de la avocatul meu, săptămâna viitoare!“, a scris artista pe pagina sa de Facebook.

„Am aflat de pe Facebook despre treaba asta. Nu mai am umor pentru chestiile astea, am pentru multe altele, dar nu pentru ştiri d-astea. Nu ai voie sa sperii admiratorii, de ce trebuie să şochezi? Am primit mesajele îngrozite pe care le-am trimis avocatului meu, cu fotografii cu burtiera televiziunii. Acum sunt la mine acasă, pe balcon, mă uit că a cazut pe strada mea un copac uriaş, dar nu ne-a stricat nimic. A venit poliţia, este totul în regulă, nu a fost nimeni rănit. Mă pregătesc pentru spectacolul de mâine seară, de la Tănase!“, a declarat cântăreaţa pentru Libertatea.

