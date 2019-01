Monica Tatoiu are o pensie de 12.000 de lei. Cum o justifică

Monica Tatoiu a dezvăluit în emisiunea ”Vorbește lumea” de la Pro TV ce pensie încasează.

”Am o pensie de 12.000 de lei de la statul român și nu din aia specială, pentru că mi-am plătit mereu taxele și impozitele și nu am acceptat să fiu plătită la negru.” a explicat Monica Tatoiu.

Aceasta a trecut în revistă cu ce probleme medicale se confruntă:

”Am avut un cancer de endometru și nu m-am operat. Este sub control. Am o proteză de șold, sunt Robocop. Sufăr de psoriazis de 24 de ani. Am o proteză totală că am avut parondontoză și mi-au căzut toți dinții din cauza fumatului”, a mai spus ea.

Mihai Popescu









