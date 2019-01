Reacția Andreei Marin după stenogramele DNA în care Răduleasca a făcut-o ”vită”

Mihaela Rădulescu a fost interceptată de DNA când i-a făcut scandal lui Elan Schwartzenberg, din cauza Andreei Marin. În stenogramele publicate de presa centrală, Răduleasca o face ”vită” pe fosta prezentatoare a emisiunii ”Surprize, surprize” de la TVR.

Mihaela Rădulescu i-a transmis telefonic afaceristului Elan Schwartzenberg: ”eu am puţine motive să mă enervez... şi cu emisiunea de la Realitatea. Singurul motiv, unicul, pentru care îmi sare ţandăra este inegalitatea dintre mine şi vita aia de MARIN. Asta are un promo pe post, care eu totuşi cunoscând această meserie, costă nişte zeci de mii de euro. Eu am avut un promo de doi lei reali pe hârtie, cu camere...” (Stenograme complete AICI).

Contactată de „Adevărul“, Andreea Marin a subliniat că ea şi Mihaela Rădulescu au caractere diferite şi a subliniat că nu o afectează în niciun fel afirmaţiile ieşite la iveală. „Ce mai poate fi spus... Evident, avem caractere diferite. Probabil a avut o zi grea... Are dreptul la prezumţia de nevinovăţie“, a declarat vedeta.







