Cum le transmite câștigătorul ”Chefi la cuțite” celor care cred că finala a fost aranjată

Câştigătorul „Chefi la cuţite“ Mihai Munteanu, alias Munti, a dezvăluit pentru „Adevărul“ ce va face cu premiul de 30.000 de euro şi le-a răspuns celor care îl critică şi consideră că victoria lui nu este corectă.

Adevărul: Ce vei face cu premiul în bani?

Aşa cum am promis, o parte din premiu va merge către colegii mei de echipă, cei care au luptat cot la cot cu mine în finală. A fost momentul nostru. Restul? La logodnica mea, viitoarea mea soţie. „The boss“.



Ce le răspunzi celor care sunt de părere că ai câştigat mai mult pentru că ai fost ajutat de Silviu?

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Vreau doar să le transmit că nu este deloc aşa. În finală m-am calificat pe propriile mele puteri, pentru că am depăşit provocările din concurs şi am reuşit să fac o farfurie foarte bună în ultima probă din semifinală. Am câştigat datorită echipei. Am fost şase, un tot unitar.

Citește și Marele învins de la ”Chefi la cuțite”, atac la Scărlătescu și Bontea: ”V-am iertat, dar...”

Dar colegei tale finaliste, Maria, care a avut la rândul ei o reacţie critică?

Maria a fost un competitor extraordinar de puternic şi mă bucur că i-am fost adversar. Cât despre micile răutăţi, nu le pun la inimă, ci pe emoţiile stresante, copleşitoare ale unei finale „la cuţite“



Citeste interviul integral pe adevarul.ro

Mihai Popescu De același autor









NEGATIV MEDIA - Creator de conținut online

comunicare[@]negativmedia.ro