Mirela Vaida: "Nu am fost concediată de Antenă!"

Mirela Vaida a încheit colaborarea cu postul de televiziujne Antena 1. Deranjată de faptul că s-a spus că ar fi fost dată afară și că ar fi semnat cu o altă televiziune, Mirela vaida a decis să spună chiar ea cum stă situația.

"Doamne fereste!! Dragilor, ma dezic total de toate articolele de scandal, gen “am fost data afara pt ca negociam cu concurenta”, “am fost concediata”, “cu ce televiziune a batut palma Vaida”, etc!!! Nu am fost concediata de Antena! In televiziune se lucreaza pe proiect! Cand se incheie proiectul, e gata si contractul, daca nu exista alt proiect imediat!! Sunt insarcinata in 7 luni!!! 😁

Nu m-a dat nimeni afara! Nu am negociat cu nicio concurenta! 😲 Contractul cu TVR este semnat fix pt concursul Eurovision ( la care Antena m-a sustinut masiv si in 2014, cand am mai participat) iar prezenta mea in diverse emisiuni, la Antena 1, Antena Stars, Romania TV, TVR s-a facut doar pentru promovarea piesei Underground cu care voi participa in semifinala de la Iasi!

Toti concurentii isi promoveaza piesele peste tot, in aceasta perioada!! E lipsa de subiecte in presa, clar!! 🙄 Si daca tot v-am abordat, va rog mult sa ma si sustineti prin vot pe 27 ianuarie, in semifinala de la Iasi!! Hai, sa avem o duminica frumoasa cu totii!!! 🙏🤗❤️", este mesajul postat de Mirela pe pagina personală de Facebook.