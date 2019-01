De se s-a despărțit Mirela Vaida de Antena 1. Explicația actriței

Mirela Vaida nu va mai prezenta nicio emisiune la Antena 1. Însărcinată în șapte luni, actrița a povestit cum s-a ajuns aici.

”Dezamăgirea mea vine din faptul că s-a experimentat mult cu mine în ultimul an - cu vreo 3 formate schimbate din 3 în 3 luni! Și atunci am înțeles că așa nu se poate construi și nici fideliza unp ublic care are așteptări mari! Eșecul, ca și sucesul unei emisiuni, sunt atribuite prezentatorului, mai mereu! El este “vedeta”, interfața, punctul de legătură cu publicul.

Însă o pauză e binevenită pentru toată lumea! Eu mă pregătesc să nasc cel de-al treilea copil în doar 4 ani! Lumea nu se oprește în loc din cauza asta! Fiecare trebuie să mergem înainte, pe drumul ales.. Însă eu mă bucur că am avut parte de 7 ani magnifici în care am învățat multe și am cunoscut oameni magnifici! Și pentru asta, mulțumesc Antena 1! Ești parte din viață mea! Ce va fi în următorii 7 ani, doar Dumnezeu știe!”, a explicat Mirela Vaida, în exclusivitate pentru Click!

În paralel cu munca în televiziune, Mirela Vaida este actriţă la Teatrul de Revistă “Constantin Tănase”.

Andra Ilie De același autor









NEGATIV MEDIA - Creator de conținut online

comunicare[@]negativmedia.ro