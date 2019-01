Anunțul Netflix despre tarifele practicate în România

După ce Netflix a anunțat majorarea abonamentelor în SUA, cu până la 30% compania vine cu precizări privind tarifele practicate în România.

„Creșterea prețului abonamentelor din Statele Unite și America de Sud nu influențează sau indică o creștere a prețului în România”, a precizat Netflix, citat de digi24.ro.

Compania a investit până acum miliarde de dolari în conținut original, rezultatul fiind o serie de producții extrem de populare precum „House of Cards”, „Orange is the New Black” și „Stranger Things”.

