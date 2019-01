Mărturia hoțului Petrică, virală pe Facebook: ”M-am speriat de portofel, eu sunt credincios” :) VIDEO

Mărturia unui hoț prins la furat, postată de celebrul comisar Traian Berbeceanu pe pagina sa de Facebook, a devenit virală.

În filmarea de mai jos, hoţul Petrică povestește cu seninătate cum a intrat într-o casă și "s-a speriat" foarte tare când a văzut portofelul cu bani, pentru că este un om credincios.

"Am intrat pe uşă, era deschisă. (...) M-am speriat, am văzut că e portofelul. În gândul meu, m-am speriat. Cum să îl fur? Păi sunt credincios, mă duc la biserică, mă rog la Dumnezeu. Pun lumânări pentru toată lumea. Şi m-am speriat că am văzut portofelul, l-am luat frumuşel, am desfăcut portofelul, m-am uitat în el, apoi fără să mă sperii, cu grijă… L-am luat, am scos banii şi i-am băgat în buzunar. Şi am plecat, mi-am văzut de drum", a povestit infractorul.

VIDEO

