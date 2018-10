Bianca Drăgușanu și sora ei vor face echipă la Asia Express. Cum arată Oana Drăgușanu

S-a aflat recent că Bianca Drăgușanu va face echipă cu sora ei, Oana, în cadrul emisiunii Asia Express! Vedeta a dorit să împărtășească cu urmăritorii ei virtuali sentimentele care o încearcă înainte de plecarea către exoticul continent.

Bianca Drăguțanu a acceptat provocarea de a participa în cadrul emisiunii „Asia Express”, unde va face echipă cu Oana, sora ei. Cele două sunt pregătite de marea aventură, însă Bianca dezvăluit că are câteva temeri legate de marea călătorie în Asia.

Majoritatea fricilor fostei prezentatoare de la „Te vreau lângă mine” sunt reprezentate de insecte și de șerpi, însă celelalte sunt legate de relația cu sora ei, pe care urmează să o afișeze la TV, în fața a mii de telespectatori. Bianca și-a amintit cum ea și Oana se băteau în copilărie, lucru care speră să nu se întâmple și în cadrul emisiunii. Mai mult decât atât, cele două au făcut și o vizită în cabinetul doctorului estetician înainte de marea aventură.

„Nu știu dacă ați aflat, dar chiar plecăm în Asia! Ne facem bagajele.. Plecăm în Asia, provocarea vieții noastre. (..) Mie chiar nu îmi vine să cred și fac echipă cu cine credeți? Cu Oana, cu soră-mea. Noi nici nu am mai dormit de mult timp împreună. Nu știu cât o să rezist pe acolo, că mi-e frică de șerpi, de gândaci, mă bazez pe ea, pe Oana. Mi-e frică de șerpi! Am un coșmar, de câteva zile visez același lucru”, a dezvăluit Bianca.

„I-am adus aminte că atunci când eram mici, ne mai băteam, dar de multe ori luam bătaie. Ea e mai mică decât mine, dar mă bătea, că nu eram eu cea mai șmecheră din curtea școlii. Câștiga cine plângea prima. Ideea e să nu ne batem, că o să fim la televizor și nu e frumos și să nu înjurăm, că nu e frumos. Dar cred că de oboseală, de foame și de stres... Ea nu are treabă cu lumea asta nebună de showbiz, nici nu trebuie, că am eu destulă, nu îi place. Nu îi place să fie machiată, să fie aranjată, e foarte diferită față de mine, e foarte faină soră-mea. Dar o să ne descurcăm! Am trecut eu prin altele și mai rele”, a explicat Bianca Drăgușanu, pe contul său de Instagram.

