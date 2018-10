Se vinde Prima TV. Cine este cumpărătorul și ce posturi mai deține

Vânzarea postului Prima TV se apropie de final. Creditorii postului de televiziune au fost de acord, la Adunarea Generală de ieri, cu vânzarea stației.

Astfel, postul Prima TV va fi vândută către compania care deține posturile Look TV și reprezentată de Adrian Tomșa.

Potrivit informațiilor Paginademedia.ro, "administratorul judiciar a înregistrat o ofertă pentru achiziționarea tuturor activelor corporale și necorporale aparținând Prima Broadcasting Group." O vânzare "în bloc".

Oferta prin "negociere directă cu cumpărător identificat", este de 22,4 milioane de lei. În euro: 4,8 milioane, după cum punctează documentul.

În noua formulă, grupul va opera posturile generaliste Prima TV, Look TV și Look Plus, canalul de business Profit.ro și site-ul economic.

sursa: paginademedia.ro

