Cum a ajuns Cătălin Scărlătescu la pușcărie în Caraibe - VIDEO

Cătălin Scărlătescu a fost arestat în altă țară, iar dezvăluirea a făcut-o chiar îndrăgitul chef. Juratul emisiunii ”Chefi la cuțite” a fost nevoit să stea două nopți în detenție dintr-un motiv absolut ciudat, dar, pe de altă parte, foarte amuzant.

Cătălin Scărlătescu a dezvăluit că anul trecut, în timp ce se afla în vacanță în Caraibe, a fost nevoit să-și petreacă două nopți în spatele gratiilor deoarece nu a luat bilet la ieșire din Antigua. Chef Cătălin a împărțit celula cu prietenul său care se afla în absolut aceași situație: „Băi, am fost arestat. Anul trecut am plecat cu Gogu, prietenul meu. Ne-am dus în Saint Martin​ şi ne-am luat bilet de avion şi nu am avut bilet de ieşire din Antigua şi la puşcărie. Două nopţi am stat la detenţie. Am stat la plajă după un grilaj, nu am putut să stăm în faţă, am stat în spate. Deci am poza cu faţa lui şi pe perna scrie: detention room (camera de detenţie). Este incredibil! Plecaţi din insul? Da! Când? Nu ştiu. Atunci la puşcărie. Români, dacă vreodată în viaţă voastră mergeţi într-o insulă din Caraibe trebuie să aveţi bilet de intrare şi ieşire că altfel vă duceţi la puşcărie!”, a spus Cătălin Scărlătescu

