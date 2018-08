Marile companii unde te poți angaja și fără studii superioare

Era angajărilor în baza studiilor superioare în companiile private pare să fi apus. Sunt companii care nu mai consideră neapărat necesar ca viitorii angajaţi să aibă o diplomă de absolvire a unor studii superioare.

Culmea, printre ele se află giganţi din industria IT precum Google şi Apple, dar şi alte 13 mari companii din diverse domenii precum Ernst&Young, IBM, Whole Foods, Starbucks și Bank of America.

Piața muncii începe astfel să devină un loc destul de prietenos pentru toți cei care vor un loc de muncă bine plătit și nu doar pentru cei care încearcă din greu să își clădească o carieră prin studii superioare.

Economiștii prevăd o îmbunătățire a perspectivelor pentru lucrătorii fără diplomă și asta pentru că deficitul de forță de muncă este foarte mare. Companiile vor fi astfel obligate să investească mai mult în viitorii angajați prin cursuri de formare la locul de muncă.

Potrivit Digi24.ro, care citează CNBC, anul trecut aproximativ 15% din angajații companiei americane IBM nu aveau o diplomă de absolvire a liceului.