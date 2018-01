Dezvoltarea unei noi activitati in cadrul firmei Proman Tech Services, prin achizitionarea de echipamente pentru lucrari de constructii

Ploiesti,17.01.2018

SC Proman Tech Services SRL, in calitate de beneficiar, cu sediul în Ploiesti, B-Dul Bucuresti, Nr.12, Bl.4d, Sc.A, Et.1, Ap.8, Jud. Prahova, derulează, începând cu data de 24.11.2017, proiectul ,,Dezvoltarea unei noi activitati in cadrul firmei Proman Tech Services, prin achizitionarea de echipamente pentru lucrari de constructii“ in cadrul Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, prioritatea de investiții 2.1 ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, in calitate de

Autoritate de Management si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, in calitate de Organism Intermediar “

Valoarea totală a proiectului este de 852.941,71 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 566.238,61 lei.

Proiectul se implementează în localitatea Ploiesti, str. Vagonului, nr. 1, jud. Prahova, pe o durată de 28 luni.

Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității firmei S.C. Proman Tech Services S.R.L. și consolidarea poziției acesteia pe piața regională generată de cod CAEN-ul 4120 prin intermediul dezvoltării capitalului uman și al inovării proceselor de lucru din cadrul companiei odată cu achizițiile și angajările vizate de proiect.

Date de contact:

Persoana de contact: Nicolae Maria Gabriela, Administrator

Tel: 0724594189

Email – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

SC PROMAN TECH SERVICES SRL