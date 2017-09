Peste 200 de firme cautÄƒ forÈ›Äƒ de muncÄƒ Ã®n Prahova. Unde te poÈ›i angaja

Peste 200 de firme caută forță de muncă în Prahova. Unde te poți angaja

AJOFM Prahova a publicat lista locurilor de muncă vacante în județ.

Locuri de muncă vacante în Ploiești

Locuri de muncă vacante în Câmpina

Agent de securitate Sinaia, str: Furnica, nr: 50, Tel: 0726841374 Agent de securitate Prahova, Tel/Fax: 0786590149/0212640000, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Agent de securitate si interventie Prahova, Tel/Fax: 0786590149/0212640000, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Agent de securitate Campina, str: Mihail Kogalniceanu, nr. 36, Tel: 0751089629, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Agent de securitate Magureni, nr: 1087, Tel: 0759010139, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Agent vanzari Campina, bdul Carol I, adresa contact Comarnic, str. Republicii, nr.99, tel 0726330926 Ajutor bucatar Baicoi, DN 1, KM 92, Complex Paralela 45, Tel: 0722233139, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Ambalator manual Baicoi, str: Infratirii, nr: 119. Tel/Fax: 0244262390, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Ambalator manual Campina, str: B.P.Hasdeu, nr: 1, Tel/Fax: 0244374085, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Ambalator manual Baicoi, DN1, nr: 12, Tel/Fax: 0244362386 Asistent medical Sinaia, str. Spitalului, nr. 2 tel 0244/311952 Asistent medical Baicoi, str: Unirii, nr: 21, Tel/Fax: 0244260830/0244260987, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Automacaragiu Floresti, DJ Baicoi-Moreni, Tel/Fax: 0244362055 Barman Sinaia, str: Drumul Cotei 1400, nr: 7, Terl/Fax: 0244315012 Bucatar Baicoi, str: Unirii, nr: 21, Tel/Fax: 0244260830/0244260987, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Bucatar Sinaia, Bd-ul. Carol I, nr: 8, Tel/Fax: 0244302911/0244302922, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Camerista Sinaia, str. Octavian Goga, nr.30-35, tel 0244/314698, 0244/312306 Camerista Sinaia, Bd-ul. Carol I, nr: 8, Tel/Fax: 0244302911/0244302922, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Camerista Sinaia, str: Drumul Cotei 1400, nr: 7, Terl/Fax: 0244315012 Cofetar Campina, Tel/Fax: 0244337869 Confectioner asamblor articole textile Baicoi, DN1, nr: 12, Tel/Fax: 0244362386 Confectioner asamblor articole din carton Bucuresti, punct de lucru Campina, str, Fabricii, nr. 7, tel 0736434783 Consilier clasa I grad principal Campina, Bd. Culturii, nr: 18, Tel/Fax: 0244336134/0244371458, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Consilier clasa I grad superior Campina, Bd. Culturii, nr: 18, Tel/Fax: 0244336134/0244371458, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Controlor de calitate in industria confectiilor Baicoi, DN1, nr: 12, Tel/Fax: 0244362386 Dispecer transport Baicoi, str: Varful cu Dor, nr: 2K, Tel/Fax: 0732477081, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Dulgher Campina, str: Ecaterina Teodoroiu, nr: 17, Tel/Fax: 0244333911/0344802410, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Dulgher Campina, str: B.P.Hasdeu, nr: 1, Tel/Fax: 0244374085, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Educator-puericultor Baicoi, str: Unirii, nr: 21, Tel/Fax: 0244260830/0244260987, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Electrician Baicoi, str: C.D.Gherea, nr: 2bis, Tel/Fax: 0740170032/0244262801, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Electrician Campina, Bd. Carol I, nr: 40-42, Tel: 0723999814, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Fasonator cherestea Campina, str: B.P.Hasdeu, nr: 1, Tel/Fax: 0244374085, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Femeie de serviciu Baicoi, str: Unirii, nr: 21, Tel/Fax: 0244260830/0244260987, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Femeie de serviciu Campina, Tel: 0733109999 Fierar betonist Campina, str: Ecaterina Teodoroiu, nr: 17, Tel/Fax: 0244333911/0344802410, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Gestionar depozit Baicoi, str: C.D.Gherea, nr: 2bis, Tel/Fax: 0740170032/0244262801, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Infirmiera Baicoi, str: Unirii, nr: 21, Tel/Fax: 0244260830/0244260987, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Ingrijitoare Baicoi, str. Unirii, nr. 12, tel 0723252512 Ingrijitoare Sinaia, str. Spitalului, nr. 2 tel 0244/311952 Instalator Campina, Bd. Carol I, nr: 40-42, Tel: 0723999814, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Inginer Sinaia, str. Spitalului, nr. 2 tel 0244/311952 Inginer instalatii Bucuresti, sector 4, tel 0727225558 Ingrijitor cladiri Cornu, Bd. Eroilor, nr: 480, Tel/Fax: 0244367471, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Lacatus Baicoi, str: C.D.Gherea, nr: 2bis, Tel/Fax: 0740170032/0244262801, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Lacatus confectii metalice Campina, str: Rahovei, Tel/Fax: 0244336011/0244333542, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Lucrator bucatarie Campina, Tel/Fax: 0244337869 Lucrator bucatarie Sinaia, str: Drumul Cotei 1400, nr: 7, Terl/Fax: 0244315012 Lucrator sortator deseuri reciclabile Baicoi, str: Infratirii, nr: 119. Tel: 0756348003, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Manipulant marfuri Cornu de Jos, "La Radulescu:, Tel: 0744371235 Mecanic auto Campina, str: Salaj, nr: 11, Tel/Fax: 0244375125 Mecanic auto Campina, str: Bobalna, nr: 4, Tel: 0753103751, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Muncitor necalificat Campina, str: Ecaterina Teodoroiu, nr: 17, Tel/Fax: 0244333911/0344802410, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Muncitor necalificat Busteni, str: Piatra Arsa, Tel/Fax: 0244306050/0244306056 Muncitor necalificat Campina, str: Bobalna, nr: 4, Tel: 0753103751, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Muncitor necalificat Floresti, DJ Baicoi-Moreni, Tel/Fax: 0244362055 Muncitor necalificat Campina, str: B.P.Hasdeu, nr: 1, Tel/Fax: 0244374085, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Muncitor necalificat in industria confectiilor Baicoi, DN1, nr: 12, Tel/Fax: 0244362386 Muncitor piscina Sinaia, Bd-ul. Carol I, nr: 8, Tel/Fax: 0244302911/0244302922, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Muncitor spalatorie Sinaia, Bd-ul. Carol I, nr: 8, Tel/Fax: 0244302911/0244302922, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Muncitor vase Sinaia, Bd-ul. Carol I, nr: 8, Tel/Fax: 0244302911/0244302922, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Operator la prelucrarea maselor plastice Baicoi, str: Infratirii, nr: 119. Tel/Fax: 0244262390, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Operator presa Baicoi, DN1, nr: 12, Tel/Fax: 0244362386 operator fabricare produse fainoase Bucuresti, sector 1 loc de munca vacant in Floresti, tel 0727838521 Operator retele de telecomunicatii Campina, str: Bobalna, nr: 4, Tel: 0753103751, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Organizator activitate de turism Sinaia, Bd-ul. Carol I, nr: 8, Tel/Fax: 0244302911/0244302922, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Ospatar Sinaia, str: Furnica, nr: 50, Tel: 0726841374 Ospatar Sinaia, Bd-ul. Carol I, nr: 8, Tel/Fax: 0244302911/0244302922, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Ospatar Sinaia, str: Drumul Cotei 1400, nr: 7, Terl/Fax: 0244315012 Patiser Campina, Tel/Fax: 0244337869 Pizzar Sinaia, str: Furnica, nr: 50, Tel: 0726841374 Portar Sinaia, str. Spitalului, nr. 2 tel 0244/311952 Psiholog Baicoi, str: Unirii, nr: 21, Tel/Fax: 0244260830/0244260987, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. referent comert exterior Campina, str. I.H.Radulescu, nr. 33, tel 0244/376135 Receptioner de hotel Sinaia, Bd-ul. Carol I, nr: 8, Tel/Fax: 0244302911/0244302922, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Spalator covoare Campina, str: Victoriei, nr: 8, Tel: 0744335036 Spalator vehicule Baicoi, DN 1, KM 92, Complex Paralela 45, Tel: 0722233139, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Spalator vehicule Tel: 0727142661 Strungar universal Campina, str: Orizontului, nr: 2 bis, Tel/Fax: 0244375714, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Sudor Campina, str: Rahovei, Tel/Fax: 0244336011/0244333542, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Sudor Baicoi, str: C.D.Gherea, nr: 2bis, Tel/Fax: 0740170032/0244262801, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Sef serviciu Baicoi, str: Unirii, nr: 21, Tel/Fax: 0244260830/0244260987, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Sofer Campina, str. Drumul Taberei, nr. 46, tel 0723679383 Sofer autobuz Campina, str: Salaj, nr: 11, Tel/Fax: 0244375125 Sofer autocamion/masini de mare tonaj Bucuresti, sector 1 loc de munca vacant in Floresti, tel 0727838521 Sofer autocamion/masini de mare tonaj Baicoi, str: Varful cu Dor, nr: 2K, Tel/Fax: 0732477081, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Sofer autocamion/masini de mare tonaj Campina, str: Oborului, nr: 6, Tel/Fax: 0244375151, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Sofer autocamion/masini de mare tonaj Floresti, DJ Baicoi-Moreni, Tel/Fax: 0244362055 Sofer de autoturisme si camionte Campina, Tel/Fax: 0244337869 Sofer de autoturisme si camionte Campina, str: B.P.Hasdeu, nr: 1, Tel/Fax: 0244374085, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Tamplar Campina, str: B.P.Hasdeu, nr: 1, Tel/Fax: 0244374085, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Tehnician electronica Baicoi, str: C.D.Gherea, nr: 2bis, Tel/Fax: 0740170032/0244262801, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Tehnician instalatii in constructii Sinaia, Tel: 0731237630, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. vanzator Campina, str. Drumul Taberei, nr. 46, tel 0723679383 Vanzator Breaza, str: Republicii, nr: 57, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Vanzator Comarnic, str: Podul-Virtos, nr: 123, ("EURO 15"), Tel: 0733462487 Vanzator Sinaia, Tel: 0724280781 Vanzator Campina, Tel/Fax: 0244337869 Vanzator Sinaia, Tel: 0731237630, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Vanzator magazin piese auto Campina, Tel: 0741231374, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Locuri de muncă vacante în Vălenii de Munte

SC RADBOMI COM SRL brutar Maneciu,nr.147,telefon/0744353913/0244295940

SC INFOSERV SRL MILENIUM III SRL frezor Valenii de Munte, str.Berevoiesti, nr.45, tel. 02442800890

SC LUNAGER NEAGU SNC frezor Drajna de Jos, nr.17,telefon/0742995059

SC RAMI-INSTAL SRL instalator instalatii tehnico-sanitare si gaze Valenii de Munte, Str.Tudor Vladimirescu, nr.9,telefon/0244281081/0726126901/0727018001

SC CORVIS METAL SRL lacatus Valenii de Munte,STR. Anton Pann, nr.29,telefon/0768077322

SC RADBOMI COM SRL muncitor Maneciu,nr.147,telefon/0744353913/0244295940

SC MONI SERV PROD SRL muncitor in sivicultura Maneciu Ungureni,telefon/0722458909

SC DAIN&CO SRL sofer autocamion mare tonaj Valenii de Munte, str.Bratocea, nr.9A,telefon/0746923115

SC ANGHELOIU TRANS SRL sofer autocamion mare tonaj Poiana Copaceni, tel /0723721171

SC ANGHELOIU TRANS SRL sofer automacaragiu Poiana Copaceni, tel /0723721171

SC ILONBOB TRANS SRL sofer categoria B,C,E Predeal Sarari,Bobicesti,nr.21 ,telefon/0751024766

SC ASTRA SELECT SRL strungar Magurele, str. Principala, fn,telefon/024421700

SC LUNAGER NEAGU SNC strungar Drajna de Jos, nr.17,telefon/0742995059

SC CIPA SRL strungar Magurele,nr.334B,telefon/0244217324/0722646352

SC CORVIS METAL SRL sudor Valenii de Munte,STR. Anton Pann, nr.29,telefon/0768077322

SC ARAGON IMPEX SRL vanzator Izvoarele,Homoriciu

SC DANEZUL COMSERV SRL vanzator Gura Vitioarei,telefon 0726259353

SC ALBASPINA FOREST SRL padurar Teisani,telefon/0747114799

SC ALBASPINA FOREST SRL tehnician silvic Teisani,telefon/0747114799

SC ALBASPINA FOREST SRL inginer silvic Teisani,telefon/0747114799

SC ALBASPINA FOREST SRL sofer camion mare tonaj Teisani,telefon/0747114799

SC PIETTA GLASS WORKING SRL muncitor necalificat Valenii de Munte,str. Berevoiesti,nr.77-79 , telefon/0244280959

SC IVARIN EXPO COM SRL sofer camion mare tonaj Starchiojd, telefon/0744495672

SC ANGHELOIU TRANS SRL macaragiu Poiana Copaceni, tel /0723721171

SC MALOSERV IMPEX SRL mecanic utilaj Maneciu Paminteni, telefon/0762210404