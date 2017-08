Topul celor mai căutate meserii în Prahova. Lista firmelor care fac angajări

Peste 1000 de locuri de muncă sunt disponibile, săptămâna viitoare, la firmele din Prahova. Cele mai căutate posturi sunt cele de vânzător, muncitor necalificat, șofer și paznic.

Lista locurilor de muncă vacante în Ploiești

Lista locurilor de muncă vacante în Câmpina

SC JERAS PROD SRL Afumator carne Filipestii de Targ, Tel/Fax: 0244389177/0244389176, e-mail: SC IRISH RESORT SRL Ajutor ospatar Sinaia, Bd. Carol I, nr: 18, Tel: 0736337039/0787870748, e-mail: SC TAVERNA SARBULUI COTA 1400 SRL Ajutor ospatar Sinaia, Calea Codrului, nr: 39E, Tel/Fax: 0730380282/0244314400, e-mail: SC ROYAL HOUSE SRL Ambalator manual Campina, str: B.P.Hasdeu, nr: 1, Tel/Fax: 0244374085, e-mail: SC DAVI PROD FOOD SRL Asistent manager Busteni, Bd. Independentei, nr: 20, Tel: 0737766952, e-mail: SC EXCLUSIVE CAR TRADING SRL Asistent manager Baicoi, str: Varful cu Dor, nr: 2K, Tel/Fax: 0732477081, e-mail: SC SKI MONT SRL Barman Sinaia, Drumul Cotei 1400, nr: 7, Tel/Fax: 0244315012/0244315025, e-mail: SC VOILA MANAGEMENT SRL Barman Sinaia, Bld: Carol I, nr: 46, Tel: 0741224767, e-mail: SC PETICILA COMTUR GIRBOVA SRL Brutar Comarnic, Tel: 0734060911 SC IRISH RESORT SRL Bucatar Sinaia, Bd. Carol I, nr: 18, Tel: 0736337039/0787870748, e-mail: SC PALACE MOUNTAIN PREST SRL Bucatar Sinaia, Drumul Cotei 1400, nr: 3, Tel/Fax: 0244313998 SC SINAIA SA Bucatar Sinaia, Bd-ul. Carol I, nr: 8, Tel/Fax: 0244302911/0244302922, e-mail: SC TAVERNA SARBULUI COTA 1400 SRL Bucatar Sinaia, Calea Codrului, nr: 39E, Tel/Fax: 0730380282/0244314400, e-mail: SC VOILA MANAGEMENT SRL Bucatar Sinaia, Bld: Carol I, nr: 46, Tel: 0741224767, e-mail: LAMBA I. ELENA PFA Camerista (menajera pensiune) Campina, str: Bucegi, nr: 18, Tel: 0726330899 SC IRISH RESORT SRL Camerista Sinaia, Bd. Carol I, nr: 18, Tel: 0736337039/0787870748, e-mail: SC LIZIERA COM TOUR SRL Camerista Busteni, str: Apelor, nr: 17, Tel: 0721337252 SC PETICILA COMTUR GIRBOVA SRL Camerista Predeal, Cabana Girbova, Tel: 0734060911 SC SINAIA SA Camerista Sinaia, Bd-ul. Carol I, nr: 8, Tel/Fax: 0244302911/0244302922, e-mail: SC VOILA MANAGEMENT SRL Camerista Sinaia, Bld: Carol I, nr: 46, Tel: 0741224767, e-mail: SC JERAS PROD SRL Camerista hotel Filipestii de Targ, Tel/Fax: 0244389177/0244389176, e-mail: SC SKI MONT SRL Camerista hotel Sinaia, Drumul Cotei 1400, nr: 7, Tel/Fax: 0244315012/0244315025, e-mail: SC JERAS PROD SRL Carmangier Filipestii de Targ, Tel/Fax: 0244389177/0244389176, e-mail: SC NEPTUN SA Casier DN1, KM 6, Tel/Fax: 0244335651/0244370338, e-mail: INTREPRINDERE INDIVIDUALA FRATILA FLORIAN TURISM Casie parcare Sinaia, str: Piscul Cainelui, nr: 7, Tel: 0733128457 SC MS INGINERIE SUPORT SRL Chimist Sinaia, Calea Bucuresti, nr: 5, Tel/Fax: 0244307000/0244307086, e-mail: SC HACO DESIGN SRL Confectioner asamblor articole textile Campina, str: Fratii Golesti, nr: 10, Tel/Fax: 0244335115 SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE SI EXPLOATARE A PIETEI CENTRALE AGROALIMENTARE Consilier achizitii publice Campina, str: Republicii, nr: 16A, Tel/Fax: 0344108513, e-mail: PRIMARIA MUNICIPIULUI CAMPINA Consilier clasa I grad superior la Compartimentul Indrumare asociatii de proprietari Campina, Bd. Culturii, nr: 18, Tel/Fax: 0244336134/0244371458, e-mail: SC LIBELL SERV IMPEX SRL Contabil Campina, str: Atelierelor, nr: 19, Tel: 0722221826, e-mail: SC MASTER'S SRL Contabil Busteni, Bd. Libertatii, nr: 22, Tel: 0722608795;0244322990, e-mail: SC MS INGINERIE SUPORT SRL Controlor tehnic calitate Sinaia, Calea Bucuresti, nr: 5, Tel/Fax: 0244307000/0244307086, e-mail: ASOCIATIA FLAF PRAHOVA Coordonator programare-Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene Banesti, Urleta, str: Principala, nr: 26, Tel: 0732248884, e-mail: SC MS CERCETARE DEZVOLTARE SRL Director tehnic Sinaia, Calea Bucuresti, nr: 5, Tel/Fax: 0244307000/0244307086, e-mail: SC ANTAGI SRL Dispecer Campina, str: Teilor, nr: 13, Tel: 0745198663, e-mail: SC ASCON SRL Dulgher Campina, str: Rahovei, Tel/Fax: 0244336011/0244333542, e-mail: SC DIAMARIO CONSTRUCT SRL Dulgher Campina, str: Teilor, nr: 4, Tel: 0721288171 SC ROYAL HOUSE SRL Dulgher Campina, str: B.P.Hasdeu, nr: 1, Tel/Fax: 0244374085, e-mail: SC GENERAL ME.EL ELECTIC SRL Electrician Baicoi, str: C.D.Gherea, nr: 2bis, Tel/Fax: 0740170032/0244262801, e-mail: SC MS MENTENANTA ECHIPAMENTE SRL Electrician intretinere si reparatii Sinaia, Calea Bucuresti, nr: 5, Tel/Fax: 0244307000/0244307086, e-mail: SC NEPTUN SA Electrician intretinere si reparatii Campina, str: Bobalna, nr: 57-63, Tel/Fax: 0244335651/0244370338, e-mail: SC GENERAL ME.EL ELECTIC SRL Electronist Baicoi, str: C.D.Gherea, nr: 2bis, Tel/Fax: 0740170032/0244262801, e-mail: SC JERAS PROD SRL Facturist Filipestii de Targ, Tel/Fax: 0244389177/0244389176, e-mail: SC IRISH RESORT SRL Femeie de serviciu Sinaia, Bd. Carol I, nr: 18, Tel: 0736337039/0787870748, e-mail: SC DIAMARIO CONSTRUCT SRL Fierar Campina, str: Teilor, nr: 4, Tel: 0721288171 SC ASCON SRL Fierar betonist Campina, str: Rahovei, Tel/Fax: 0244336011/0244333542, e-mail: SC NEPTUN SA Frezor dantura cilindrica si conica Campina, str: Bobalna, nr: 57-63, Tel/Fax: 0244335651/0244370338, e-mail: SC MS PIL PIESE SCHIMB SRL Frezor universal Sinaia, Calea Bucuresti, nr: 5, Tel/Fax: 0244307000/0244307086, e-mail: SC MS PR PIESE SCHIMB SRL Frezor universal Sinaia, Calea Bucuresti, nr: 5, Tel/Fax: 0244307000/0244307086, e-mail: SC JERAS PROD SRL Functionar economic Filipestii de Targ, Tel/Fax: 0244389177/0244389176, e-mail: SC ROYAL HOUSE SRL Gaterist la taiat busteni Campina, str: B.P.Hasdeu, nr: 1, Tel/Fax: 0244374085, e-mail: SC MS PIL PIESE SCHIMB SRL Gauritor filetator Sinaia, Calea Bucuresti, nr: 5, Tel/Fax: 0244307000/0244307086, e-mail: SC DAVI PROD FOOD SRL Gestionar Busteni, Bd. Independentei, nr: 20, Tel: 0737766952, e-mail: SC RECUNOSTINTA PRODCOM IMPEX SRL Gestionar Filipestii de Padure, str: Garii, nr: 661, Tel/Fax: 0740196083/0244387645, e-mail: SC MS CH FINAL SRL Honuitor-rodor-lepuitor Sinaia, Calea Bucuresti, nr: 5, Tel/Fax: 0244307000/0244307086, e-mail: SC NEPTUN SA Inginer mecanic Campina, str: Bobalna, nr: 57-63, Tel/Fax: 0244335651/0244370338, e-mail: SC NEPTUN SA Inginer proiectant Campina, str: Bobalna, nr: 57-63, Tel/Fax: 0244335651/0244370338, e-mail: SC NEPTUN SA Inginer tehnolog Campina, str: Bobalna, nr: 57-63, Tel/Fax: 0244335651/0244370338, e-mail: SC MS CERCETARE DEZVOLTARE SRL Inginer tehnolog prelucrari mecanice Sinaia, Calea Bucuresti, nr: 5, Tel/Fax: 0244307000/0244307086, e-mail: SC HOTEL NEW MONTANA SRL Instalator Sinaia, Bld: Carol I, nr: 24, Tel/Fax: 0244312751, e-mail: SC ROBEMY GIPS SRL Instalator incalzire centrala si gaze Sinaia, str: Lunei, nr: 1, Tel: 0723265818, e-mail: SC ASCON SRL Ingrijitor animale Campina, str: Rahovei, Tel/Fax: 0244336011/0244333542, e-mail: SC PETICILA COMTUR GIRBOVA SRL Ingrijitor cabana Predeal, Cabana Girbova, Tel: 0734060911 SC ANDRADA INTERCOM SRL Ingrijitor cladiri Campina, str: B.P.Hasdeu (in incinta CAMERON), Tel: 0723350919, e-mail: SC HOTEL NEW MONTANA SRL Ingrijitor spatii hoteliere Sinaia, Bld: Carol I, nr: 24, Tel/Fax: 0244312751, e-mail: SC MS INGINERIE SUPORT SRL Laborant determinari fizico-chimice Sinaia, Calea Bucuresti, nr: 5, Tel/Fax: 0244307000/0244307086, e-mail: SC UZINA CONCORDIA SA Lacatus mecanic Campina, str: Oprescu Adrian, nr: 26, Tel/Fax: 0734340718;0244372908/0244372910, e-mail: SC MS MENTENANTA ECHIPAMENTE SRL Lacatus mecanic intretinere si reparatii Sinaia, Calea Bucuresti, nr: 5, Tel/Fax: 0244307000/0244307086, e-mail: SC IRISH RESORT SRL Lucrator bucatarie Sinaia, Bd. Carol I, nr: 18, Tel: 0736337039/0787870748, e-mail: SC SKI MONT SRL Lucrator bucatarie Sinaia, Drumul Cotei 1400, nr: 7, Tel/Fax: 0244315012/0244315025, e-mail: SC TAVERNA SARBULUI COTA 1400 SRL Lucrator bucatarie Sinaia, Calea Codrului, nr: 39E, Tel/Fax: 0730380282/0244314400, e-mail: SC VOILA MANAGEMENT SRL Lucrator bucatarie Sinaia, Bld: Carol I, nr: 46, Tel: 0741224767, e-mail: SC NEPTUN SA Lucrator comercial DN1, KM6, Tel/Fax: 0244335651/0244370338, e-mail: SC TC MASURARE & CONTROL SRL Magaziner Campina, str: Ecaterina Teodoroiu, nr: 13C, Tel/Fax: 0244330030/0244330031 SC MS COMPON SC GRANDY SRL Manipulant Campina, Calea Doftanei, nr: 192A, Tel/Fax: 0244372573, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. SC DAVI PROD FOOD SRL Macelar Busteni, Bd. Independentei, nr: 20, Tel: 0737766952, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. SC VILAMONT SRL Macelar Sinaia, Calea Codrului, nr: 39E, Tel/Fax: 0730380282/0244314400, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. SC LARS AUTO SRL Mecanic auto Campina, str: Petrolistului, nr: 2, Tel: 0723315337, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. SC HACO DESIGN SRL Mecanic de intretinere si reparatii masini de cusut industriale Campina, str: Fratii Golesti, nr: 10, Tel/Fax: 0244335115 SC MS INGINERIE SUPORT SRL Metrolog Sinaia, Calea Bucuresti, nr: 5, Tel/Fax: 0244307000/0244307086, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. SC PETICILA COMTUR GIRBOVA SRL Muncitor brutarie Comarnic, Tel: 0734060911 SC SINAIA SA Muncitor hotel Sinaia, Bd-ul. Carol I, nr: 8, Tel/Fax: 0244302911/0244302922, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. SC ASCON SRL Muncitor in constructii Campina, str: Rahovei, Tel/Fax: 0244336011/0244333542, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. SC INTEGRAL BETON PREST SRL Muncitor necalificat Poiana Campina, nr: 912B, Tel/Fax: 0244351188 SC INTEGRAL BETON PREST SRL Muncitor necalificat Poiana Campina, nr: 912B, Tel/Fax: 0244351188 SC KUMA ROMANIA SRL Muncitor necalificat Banesti, str: Stupini, Tel: 0244348596, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. SC LIBELL SERV IMPEX SRL Muncitor necalificat Campina, str: Atelierelor, nr: 19, Tel: 0722221826, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. SC HACO DESIGN SRL Muncitor necalificat in confectii Campina, str: Fratii Golesti, nr: 10, Tel/Fax: 0244335115 SC ASUC INT SRL Muncitor necalificat la asmblarea si montarea pieselor Moreni, Tel/Fax: 0731304405/0245268183, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. SC FINISHING AND PACKAGING SOLUTIONS SRL Muncitor necalificat la asmblarea si montarea pieselor Pantelimon, str: Cernica, nr: 47, et: 1, Tel: 0745581761;0213517255, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. SC PETICILA COMTUR GIRBOVA SRL Muncitor spalat vase Predeal, Cabana Girbova, Tel: 0734060911 SC ADIYMPEX PRELMET SRL Operator CNC sau strungar/frezor in vederea calificarii la locul de munca Campina, str: Salaj, nr: 9 SC NEPTUN SA Operator CNC Campina, str: Bobalna, nr: 57-63, Tel/Fax: 0244335651/0244370338, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. SC GRANDY SRL Operator introducere, validare si prelucrare date Campina, Calea Doftanei, nr: 192A, Tel/Fax: 0244372573, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. SC MS COMPONENTE CH SRL Operator la masini unelte cu comanda numerica Sinaia, Calea Bucuresti, nr: 5, Tel/Fax: 0244307000/0244307086, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. SC MS COMPONENTE CH SRL Operator la masini unelte semiautomate si automate Sinaia, Calea Bucuresti, nr: 5, Tel/Fax: 0244307000/0244307086, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. SC MS FAB COMP SRL Operator la masini unelte semiautomate si automate Sinaia, Calea Bucuresti, nr: 5, Tel/Fax: 0244307000/0244307086, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. SC TECHNOPHAR EQUIPMENT AND SERVICE SRL Operator la masini unelte semiautomate si automate Cornu, DN, KM 96+200, nr: 1168B, Tel/Fax: 0372449800/0372449811, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. SC JERAS PROD SRL Operator fabricare mezeluri Filipestii de Targ, Tel/Fax: 0244389177/0244389176, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. SC DAVI PROD FOOD SRL Operator mezeluri Busteni, Bd. Independentei, nr: 20, Tel: 0737766952, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. SC MASTER'S SRL Operator responsabil cu supravegherea tehnica a instalatiilor Busteni, Bd. Libertatii, nr: 22, Tel: 0722608795;0244322990, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. SC IRISH RESORT SRL Ospatar Sinaia, Bd. Carol I, nr: 18, Tel: 0736337039/0787870748, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. SC LIZIERA COM TOUR SRL Ospatar Busteni, str: Apelor, nr: 17, Tel: 0721337252 SC SINAIA SA Ospatar Sinaia, Bd-ul. Carol I, nr: 8, Tel/Fax: 0244302911/0244302922, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. SC SKI MONT SRL Ospatar Sinaia, Drumul Cotei 1400, nr: 7, Tel/Fax: 0244315012/0244315025, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. SC VOILA MANAGEMENT SRL Ospatar Sinaia, Bld: Carol I, nr: 46, Tel: 0741224767, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. SC RECUNOSTINTA PRODCOM IMPEX SRL Piscicultor Filipestii de Padure, str: Garii, nr: 661, Tel/Fax: 0740196083/0244387645, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. SC MS CERCETARE DEZVOLTARE SRL Proiectant inginer mecanic Sinaia, Calea Bucuresti, nr: 5, Tel/Fax: 0244307000/0244307086, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. SC SINAIA SA Receptioner de hotel Sinaia, Bd-ul. Carol I, nr: 8, Tel/Fax: 0244302911/0244302922, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. SC SKI MONT SRL Receptioner de hotel Sinaia, Drumul Cotei 1400, nr: 7, Tel/Fax: 0244315012/0244315025, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. SC VOILA MANAGEMENT SRL Receptioner de hotel Sinaia, Bld: Carol I, nr: 46, Tel: 0741224767, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. SC MS CH FINAL SRL Rectificator universal Sinaia, Calea Bucuresti, nr: 5, Tel/Fax: 0244307000/0244307086, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. SC MS PIL PIESE SCHIMB SRL Rectificator universal Sinaia, Calea Bucuresti, nr: 5, Tel/Fax: 0244307000/0244307086, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. SC NEPTUN SA Rectificator universal Campina, str: Bobalna, nr: 57-63, Tel/Fax: 0244335651/0244370338, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. SC TECHNOPHAR EQUIPMENT AND SERVICE SRL Rectificator universal Cornu, DN, KM 96+200, nr: 1168B, Tel/Fax: 0372449800/0372449811, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. SC MS COMPONENTE CH SRL Reglor masini unelte Sinaia, Calea Bucuresti, nr: 5, Tel/Fax: 0244307000/0244307086, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. SC NEPTUN SA Spalator vehicule DN1, KM6, Tel/Fax: 0244335651/0244370338, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. SC TRIL CONSTRUCT SRL Spalator vehicule Comarnic, Tel: 0727142661 SC MS MENTENANTA ECHIPAMENTE SRL Specialist mentenanta electromecanica-automatica echipamente industriale Sinaia, Calea Bucuresti, nr: 5, Tel/Fax: 0244307000/0244307086, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. SC JERAS PROD SRL Stivuitorist Filipestii de Targ, Tel/Fax: 0244389177/0244389176, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. SC MS PR PIESE SCHIMB SRL Strungar la strung paralel si de detalonat Sinaia, Calea Bucuresti, nr: 5, Tel/Fax: 0244307000/0244307086, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. SC NEPTUN SA Strungar universal Campina, str: Bobalna, nr: 57-63, Tel/Fax: 0244335651/0244370338, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. SC CAZMETAL PROD SRL Sudor Campina, str: B.P.Hasdeu, nr: 1, Tel/Fax: 0244376025/0244333698, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. SC INTEGRAL BETON PREST SRL Sudor Banesti, Tel/Fax: 0244351188 SC MARUX CONSTRUCT SRL Sudor Campina, Bd.Nicolae Balcescu, nr: 46, Tel: 0730012285 SC UZINA CONCORDIA SA Sudor Campina, str: Oprescu Adrian, nr: 26, Tel/Fax: 0734340718;0244372908/0244372910, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. SC MS INGINERIE SUPORT SRL Sef compartiment productie Sinaia, Calea Bucuresti, nr: 5, Tel/Fax: 0244307000/0244307086, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. SC MS INGINERIE SUPORT SRL Sef departament calitate Sinaia, Calea Bucuresti, nr: 5, Tel/Fax: 0244307000/0244307086, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. PRIMARIA ORASULUI COMARNIC Sef serviciu Comarnic, str: Republicii, nr: 104, Tel/Fax: 0244360435/0244360076, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. SC EXCLUSIVE CAR TRADING SRL Sofer autocamion/masini de mare tonaj Baicoi, str: Varful cu Dor, nr: 2K, Tel/Fax: 0732477081, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. SC ASCON SRL Sofer de autoturisme si camionte Campina, str: Rahovei, Tel/Fax: 0244336011/0244333542, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. SC GRANDY SRL Sofer de autoturisme si camionte Campina, Calea Doftanei, nr: 192A, Tel/Fax: 0244372573, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. SC ROYAL HOUSE SRL Tamplar universal Campina, str: B.P.Hasdeu, nr: 1, Tel/Fax: 0244374085, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. SC SIMACRIS SRL Tamplar universal Sinaia, Bd. Republicii, nr: 18, Tel: 0720800900 SC RAFICE SRL Tehnician confectii textile Campina, str: Sondei, nr: 11, Tel: 0745480134, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. SC MS PRELUCRARI AUXILIARE SRL Termist tratamentist Sinaia, Calea Bucuresti, nr: 5, Tel/Fax: 0244307000/0244307086, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. SC FAR WAY A&L SRL Vanzator Sinaia, Tel: 0721212318 SC MASTER'S SRL Vanzator Busteni, Bd. Libertatii, nr: 22, Tel: 0722608795;0244322990, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. SC SIMACRIS SRL Vanzator Sinaia, Bd. Republicii, nr: 18, Tel: 0720800900 SC CRONOS NICO SERVICE SRL Vopsitor auto Baicoi, str: George Cosbuc, nr: 4, Tel: 0730111050, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. SC ELECTROUTILAJ SA Vopsitor industrial in camp electrostatic Campina, str: Bobalna, nr: 44, Tel/Fax: 0244335751/0244335754, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. SC LARS AUTO SRL Vulcanizator auto Campina, str: Petrolistului, nr: 2, Tel: 0723315337, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Lista locurilor de muncă vacante în Vălenii de Munte

SC RAMI-INSTAL SRL instalator instalatii tehnico-sanitare si gaze Valenii de Munte, Str.Tudor Vladimirescu, nr.9,telefon/0244281081/0726126901/0727018001

SC RADBOMI COM SRL muncitor Maneciu,nr.147,telefon/0744353913/0244295940

SC RADBOMI COM SRL brutar Maneciu,nr.147,telefon/0744353913/0244295940

SC PUF CONSTRUCT SRL dulgher Campina,str. Schelelor, nr.10, punct de lucru: Izvoarele,telefon/0737495766

SC PUF CONSTRUCT SRL fierar Campina,str. Schelelor, nr.10, punct de lucru: Izvoarele,telefon/0737495766

SC PUF CONSTRUCT SRL zidar Campina,str. Schelelor, nr.10, punct de lucru: Izvoarele,telefon/0737495766

SC PUF CONSTRUCT SRL muncitor necalificat Campina,str. Schelelor, nr.10, punct de lucru: Izvoarele,telefon/0737495766

SC DAIN&CO SRL sofer autocamion mare tonaj Valenii de Munte, str.Bratocea, nr.9A,telefon/0746923115

SC CORVIS METAL SRL sudor Valenii de Munte,STR. Anton Pann, nr.29,telefon/0768077322

SC CORVIS METAL SRL lacatus Valenii de Munte,STR. Anton Pann, nr.29,telefon/0768077322

SC ASTRA SELECT SRL strungar Magurele, str. Principala, fn,telefon/024421700

SC ARAGON IMPEX SRL vanzator Izvoarele,Homoriciu

SC ANGHELOIU TRANS SRL sofer automacaragiu Poiana Copaceni, tel /0723721171

II MOISE IONUT COSMIN spalator vehicule Gura Vitioarei,telefon/0736042898

SC ALMAR ELECTRIC SRL vanzator Valenii de Munte, str. Plopilor,nr.1,tel/0753297357

SC NICOLTANA STAR SRL ospatar com Maneciu, sat Cheia,telefon/0744656770/E-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC NICOLTANA STAR SRL bucatar com Maneciu, sat Cheia,telefon/0744656770/E-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC NICOLTANA STAR SRL ajutor bucatar com Maneciu, sat Cheia,telefon/0744656770/E-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC NICOLTANA STAR SRL camerista com Maneciu, sat Cheia,telefon/0744656770/E-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC NICOLTANA STAR SRL receptioner com Maneciu, sat Cheia,telefon/0744656770/E-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC CARLOS PRODSERV SRL strungar Teisani, sat Valea Stalpului,nr.18,telefon/0730318201

SC ILONBOB TRANS SRL sofer categoria B,C,E Predeal Sarari,Bobicesti,nr.21 ,telefon/0751024766

SC GABFLOR ALEX INTERLOGISTIC SRL sofer categoria C Valenii de Munte, str.Berevoiesti, nr.45, tel. 0728148824

SC MINERAND TRANS SRL sofer categoria C Magurele, nr.537,tel.0737128558

SC TYMBARK MASPEX ROMANIA SRL manager de zona Valenii de Munte, str. Stefan cel Mare,nr.38-40,telefon/0244282366/E-mail :Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC TYMBARK MASPEX ROMANIA SRL electrician de intretinere si reparatii Valenii de Munte, str. Stefan cel Mare,nr.38-40,telefon/0244282366/E-mail :Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC TYMBARK MASPEX ROMANIA SRL economist in economie generala Valenii de Munte, str. Stefan cel Mare,nr.38-40,telefon/0244282366/E-mail :Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC TYMBARK MASPEX ROMANIA SRL agent reclama publicitara Valenii de Munte, str. Stefan cel Mare,nr.38-40,telefon/0244282366/E-mail :Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC TYMBARK MASPEX ROMANIA SRL ambalator manual Valenii de Munte, str. Stefan cel Mare,nr.38-40,telefon/0244282366/E-mail :Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC TYMBARK MASPEX ROMANIA SRL inginer mecanic Valenii de Munte, str. Stefan cel Mare,nr.38-40,telefon/0244282366/E-mail :Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC TYMBARK MASPEX ROMANIA SRL inginer electromecanica Valenii de Munte, str. Stefan cel Mare,nr.38-40,telefon/0244282366/E-mail :Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC TYMBARK MASPEX ROMANIA SRL brand manager Valenii de Munte, str. Stefan cel Mare,nr.38-40,telefon/0244282366/E-mail :Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC TYMBARK MASPEX ROMANIA SRL agent reclama publicitara Valenii de Munte, str. Stefan cel Mare,nr.38-40,telefon/0244282366/E-mail :Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC TYMBARK MASPEX ROMANIA SRL mercantizor Valenii de Munte, str. Stefan cel Mare,nr.38-40,telefon/0244282366/E-mail :Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC LUNAGER NEAGU SNC strungar Drajna de Jos, nr.17,telefon/0742995059

SC LUNAGER NEAGU SNC frezor Drajna de Jos, nr.17,telefon/0742995059

SC MONI SERV PROD SRL muncitor in sivicultura Maneciu Ungureni,telefon/0722458909

SC CIPA SRL strungar Magurele,nr.334B,telefon/0244217324/0722646352

SC GILMET SRL tamplar universal Drajna de Jos, nr.2,telefon/024429629/Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC GILMET SRL muncitor necalificat Drajna de Jos, nr.2,telefon/024429629/Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC GILMET SRL lacatus mecanic Drajna de Jos, nr.2,telefon/024429629/Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC TYMBARK MASPEX ROMANIA SRL formatori de formatori Valenii de Munte, str. Stefan cel Mare,nr.38-40,telefon/0244282366/E-mail :Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC TYMBARK MASPEX ROMANIA SRL director vanzari Valenii de Munte, str. Stefan cel Mare,nr.38-40,telefon/0244282366/E-mail :Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SC TYMBARK MASPEX ROMANIA SRL inginer mecanic Valenii de Munte, str. Stefan cel Mare,nr.38-40,telefon/0244282366/E-mail :Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.