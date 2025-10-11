- Publicitate -
Posturi vacante la spitalele din Prahova. Ambulanța angajează șoferi

Roxana Tănase
Foto cu caracter ilustrativ

Mai multe spitale din Prahova au scos la concurs posturile vacante de medici și asistente. Serviciul de Ambulanţă Judeţean Prahova organizează concurs pentru mai multe posturi vacante de șofer de ambulanță.

Posturi vacante la Spitalul Municipal Ploiești

Spitalul Municipal Ploiești organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă, a următoarelor posturi unice vacante:

  • 1 (un) post asistent medical generalist, studii postliceale la Compartimentul Îngrijiri paliative din cadrul Secției Oncologie medical
  • 1 post vacant portar;

Posturi vacante la Spitalul de Pediatrie Ploiești

Spitalul de Pediatrie Ploiești organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

  • 1 post MEDIC SPECIALIST, specialitatea dermatovenerologie, în cadrul Cabinetului Dermatovenerologie – Ambulatoriu integrat, normă întreagă, post vacant, perioadă nedeterminată.
  • 1 post Muncitor calificat – electrician, treapta I, studii generale, în cadrul Personal deservire – activități de întreținere clădiri și instalații de apă, lumina și încălzire, normă întreagă, perioadă nedeterminată, post contractual vacant;

Posturi vacante la Spitalul Orășenesc Urlați

  • 1 post unic vacant de asistent medical generalist debutant, studii (P.L), durată nedeterminată, normă intreagă in cadrul Cabinetului de Gastroenterologie, din cadrul Spitalului Orășenesc Urlați,
  • 1 post unic vacant de asistent medical generalist debutant, studii (P.L), durată nedeterminată, normă intreagă in cadrul Ambulatoriului integrat, Cabinet Pediatrie.
  • 1 post vacant de Economist gradul II, studii superioare pe durata nedeterminata, norma intreaga.
  • Compartimentul Contabilitate- 1 post vacant de Economist gradul IA, studii superioare, pe durata nedeterminata, norma intreaga.

Post vacant la Spitalul Județean de Urgență Ploiești

Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Andreoiu Ploiești scoate la concurs, următoarele posturi vacante, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată:

  • 3 posturi vacante de asistent medical de laborator- debutant cu studii PL, cu normă întreagă, funcție de execuție – în cadrul Laboratorului de analize medicale, inclusiv diagnostic molecular

Posturi vacante la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Prahova

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Prahova scoate la concurs următoarele posturi vacante:

  • 1 (unu) post de Şofer Autosanitară II – Compartimentul de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat – Staţia centrală Ploieşti
  • 3 (trei) posturi de Şofer Autosanitară II – Compartimentul de consultaţii de urgenţă şi transport sanitar neasistat – Staţia centrală Ploieşti
  • 1 (unu) post de Şofer Autosanitară II – Compartimentul de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat – Substaţia Pucheni
  • 1 (unu) post de Şofer Autosanitară II – Compartimentul de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat – Substaţia Băicoi
  • 1 (unu) post de Şofer Autosanitară I – Compartimentul de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat – Substaţia Comarnic
  • 1 (unu) post de Şofer Autosanitară II – Compartimentul de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat – Substaţia Sinaia

Mai multe detalii pe site-ul unităților medicale și pe https://posturi.gov.ro/judet/prahova/

Exclusiv

