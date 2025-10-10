- Publicitate -
Observatorul PrahoveanLocuri de Muncă

Bursa locurilor de muncă la Ploiești: unul din doi participanți a fost selectat

Marius Nica
Autor: Marius Nica
bursa locuri de munca absolventi ploiesti

Agentia Judeteană pentru Ocuparea Fortei de Muncă (AJOFM) Prahova a organizat vineri, 10 octombrie, la Ploiești, Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți.

- Publicitate -

La eveniment au fost prezente 40 de firme, care au oferit 500 de locuri de muncă în diverse domenii de activitate/Printre acestea s-au numărat producție, captarea, tratarea si distributia apei, fabricarea de cabluri electrice si electrocasnice, pază, asigurări de viață, transporturi, turism, paza si securitate, fabricare mobilier.

La eveniment au participat șomeri, cei mai mulți din rândul absolvenților, dar și studenti, elevi ai liceelor tehnologice si scoli profesionale, persoane cu dizabilitati și chiar private de libertate.

- Publicitate -

Potrivit AJOFM Prahova, din totalul de 733 persoane participante la bursă, 425 au fost absolventi, iar 350 de persoane au fost selectate in vederea angajării.

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Articole asemănătoare

Dezafectarea fostei Rafinării Astra suspendată de Garda de Mediu

Ștefan Vlăsceanu Ștefan Vlăsceanu -
Comisarii Gărzii de Mediu Prahova au amendat firma care...

Primăria Telega dotează căminul cultural cu bani europeni

Observatorul Prahovean Observatorul Prahovean -
Printr-un proiect cu finanțare prin GAL (Grupul de Acțiune...

Accident rutier pe A3, la nodul rutier cu A7. Două victime

Ștefan Vlăsceanu Ștefan Vlăsceanu -
Două persoane au fost rănite în această după amiază...
- Publicitate -

Voxpublica

Vrei să schimbi cartea de identitate cu una electronică? Să nu pățești ca mine

Marius Nica Marius Nica -
Recent, am încercat să-mi schimb cartea de identitate cu...

Codul roșu care n-a fost. Mai bine, că oricum stăm prost

Claudiu Vasilescu Claudiu Vasilescu -
În ultimele zile, conform ANM, venea urgia peste noi....

Generația TikTok care nu mai ascultă sau poate doar nu se mai simte auzită

Eugenia Popovici Eugenia Popovici -
Eugenia Popovici, psiholog-psihoterapeut, publică astăzi în Observatorul Prahovean o...
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -