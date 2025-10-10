Bursa locurilor de muncă la Ploiești: unul din doi participanți a fost selectat

Agentia Judeteană pentru Ocuparea Fortei de Muncă (AJOFM) Prahova a organizat vineri, 10 octombrie, la Ploiești, Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți.

La eveniment au fost prezente 40 de firme, care au oferit 500 de locuri de muncă în diverse domenii de activitate/Printre acestea s-au numărat producție, captarea, tratarea si distributia apei, fabricarea de cabluri electrice si electrocasnice, pază, asigurări de viață, transporturi, turism, paza si securitate, fabricare mobilier.

La eveniment au participat șomeri, cei mai mulți din rândul absolvenților, dar și studenti, elevi ai liceelor tehnologice si scoli profesionale, persoane cu dizabilitati și chiar private de libertate.

Potrivit AJOFM Prahova, din totalul de 733 persoane participante la bursă, 425 au fost absolventi, iar 350 de persoane au fost selectate in vederea angajării.