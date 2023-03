Reacțiile românilor la salariile oferite de IKEA. 3000 de lei net nu înseamnă 3000 ”în mână”

Reacțiile negative s-au manifestat în mediul online și au pornit de la publicarea ofertelor salariale pentru angajații unui nou magazin IKEA, care se va deschide în Timișoara. Este drept că fiecare angajator poate face ce ofertă dorește, iar cei interesați de un loc de muncă pot accepta sau nu. Ceea ce a deranjat este modul în care oferta a fost prezentată.

Pe un blog axat pe teme economice, în special cele legate de piața muncii, Doru Șupeală – consultant de marketing, management și business, susține că ofertele făcute pentru această sesiune de recrutări sunt ”absolut inacceptabile.

Doru Șupeală: ”IKEA se pregătește să deschidă al treilea magazin din România, la Timișoara și a început o amplă campanie de recrutare. Anunțurile publicate pe diverse platforme au fost citite de către oameni, iar la anunțurile distribuite pe Facebook au apărut zilele acestea și comentariile oamenilor.

Cele mai multe reacții ale bănățenilor, apărute în ultima săptămână, sunt foarte critice și revoltate la adresa propunerilor financiare incluse în anunțurile de angajare sau aflate de către candidați în urma interviurilor cu recrutorii. Oamenii pur și simplu iau în derâdere și în bătaie de joc propunerile de angajare formulate de IKEA. Și pe bună dreptate.

Cele mai multe comentarii menționează oferte salariale de 1800-2000 de lei net, plus bonuri de masă și sunt considerate de oameni absolut inacceptabile, în condițiile costurilor actuale ale vieții în zonă. Am observat că în unele dintre anunțurile publicate de IKEA, oferta salarială a fost eliminată, nemaifiind menționată vreo sumă.”

Vezi AICI postarea anunțului de recrutare și reacțiile oamenilor

IKEA a reacționat la nemulțumirile apărute, precizând următoarele:

„Ne-am luat angajamentul să oferim un sistem de salarizare corect, incluziv și competitiv pentru toți colegii noștri, iar din acest motiv nu există angajați în echipa noastră care să primească salariul minim pe economie. Salariile oferite de IKEA sunt stabilite în baza unui studiu amănunțit, care include un proces de evaluare a pieței din zona respectivă.

Salariul net pentru colegii noștri din Timișoara pornește de la 3.000 de lei lunar fix, acesta incluzând tichetele de masă și decontarea lunară a transportului. În funcție de turele în care lucrează, angajații noștri primesc sporuri de weekend și de noapte, astfel adăugându-se o valoare adițională cuprinsă între 10% sau 35% la salariul lor final.

Printre aceste beneficii se găsesc serviciile medicale gratuite, prin intermediul abonamentelor medicale private sau a asigurării de sănătate, fond de pensie privată, programul de bonus anual IKEA, indemnizația pentru work from home, voucherele de vacanță, cadourile pentru zilele de naștere și aniversările de muncă, reducerile de 15% la majoritatea produselor IKEA din magazinele din România, dar și reduceri în valoare de 30% la produsele din Magazinul cu Produse Suedeze și la aproape 2.000 de produse de amenajare a locuinței și de economisire a energiei în magazinele IKEA din toată țara.”

Așadar, rețineți… salariul este de 3000 de lei net, dar nu e tocmai net, adică ceea ce românii numesc ”bani în mână”, în suma aceasta fiind incluse bonurile de masă și decontarea transportului. Tocmai formularea este cea care li se reproșează, pentru că poate induce în eroare. Desigur, bonurile și decontarea transportului tot bani înseamnă, dar companiile de prestigiu anunță valoarea salarială netă, adăugând apoi și beneficiile.

De ce este cinstit să spui ce sumă netă va încasa angajatul? Logica este simplă în acest caz, cei care acceptă asemenea salarii mici având ca principală preocupare asigurarea plății utilităților, ratelor, eventual, dacă mai rămâne ceva, asigurarea micilor cheltuieli care țin de nevoile personale.

Mihai Mateaș, specialist în industria de Marketing Digital, a făcut o comparație între IKEA România și IKEA Spania, rezultatele fiind următoarele:

”M-am uitat cât câștigă angajații Ikea din Spania. Am găsit așa: casier/ă (1614 euro), angajat depozit (1248 euro), lucrător comercial (1241 euro), angajat curățenie (1200 euro).

Mi-am zis că poate plătesc mai mult impozit pe profit aici decât acolo și, na, tre să taie de undeva… Doar că nu: 25% impozitul pe profit în Spania, 16% impozitul pe profit în România.

Da, dar poate aici vând mai ieftin produsele și de-aia, mă gândii… Am căutat și prețurile produselor similare de acolo și de aici. Am zis să am de toate: pat, canapea, covor, dulap, ceva căcățiș de-ăla din pânză, de depozitare, să fie bine, să nu fie rău:

Tigerfrink – depozitare – 15 euro ES = 74 lei (80 lei RO)

Brimnes – dulap – 152 euro ES = 750 lei (800 lei RO)

Stoense – covor – 129 euro ES = 635 lei (700 lei RO)

Ektorp – canapea – 399 euro ES = 1970 lei (2000 lei RO)

Malm – pat 140/200 – 199 euro ES = 979 lei (1029 lei RO)

Deci de ce nu „își permite” Ikea să dea salarii mai mari în RO? Mai mari decât jumătate sau o treime din cât plătesc în Spania, zic…

PS: Mi s-a zis să compar și cifra de afaceri. Am comparat-o:

Cifra de afaceri Ikea România în 2021: 1,081,767,329.00 RON (219,6 milioane de euro) Cifra de afaceri Ikea Spania în 2021: 1,682 miliarde de euro

Nr. magazine Ikea România: 2

Nr. magazine Ikea Spania: 20

Cifră de afaceri per magazin România: 110 milioane de euro

Cifră de afaceri per magazin Spania: 84 milioane de euro

PPS: Hai că pun și profitul:

Profit Ikea Spania 2021: 81,4 milioane de euro (circa 4 milioane de euro pe magazin)

Profit Ikea România 2021: 8 milioane de euro (circa 4 milioane de euro pe magazin)