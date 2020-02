ADIENT lansează Start Your Career, ediţia III: program de internship plătit, într-o companie de top din Ploieşti

Ploieşti, 18 februarie 2020 ─ ADIENT TRIM Ploieşti invită studenţii Universităţii de Petrol şi Gaze să se înscrie la cea de-a treia ediţie a programului de internship Start Your Career (SYC), pentru a urma un program de internship plătit, menit să îi ajute să îşi descopere potenţialul şi să acumuleze competenţe practice. La final, în funcţie de performanţele obţinute, tinerii pot deveni chiar angajaţi ai companiei, specializată în producţia de tapiţerii auto Premium.

Timp de şase luni, participanţii în proiectul Start Your Career au şansa de a dobândi experienţă de lucru într-unul dintre cele 8 departamente: Financiar, Administrativ, Inginerie, IT, Resurse Umane, Producţie, Logistică şi EHS, sub mentoratul specialiştilor ADIENT. În plus, pe întreaga durată a programului de internship, aceştia vor avea acces la un program de dezvoltare personală şi vor beneficia de o indemnizaţie lunară în valoare de 2080 de lei.

“În 2020 ne-am aliniat din nou la linia de start, pentru Start Your Career – o iniţativă marca ADIENT, construită cu pasiune pentru actualii studenţi, în curând profesionişti. Am lansat cea de-a treia ediţie bazându-ne pe aprecierea celor care au făcut deja parte din proiect şi pe convingerea că împreună putem face diferenţa pe termen lung. Generaţiile tinere, în curs de formare, au nevoie de susţinere şi noi vrem să le demonstrăm că aici, la ei acasă, îşi pot construi viitorul.”, a declarat Carmen Bărbulescu, Plant HR Manager ADIENT TRIM Ploieşti.

Studenţii pot aplica pentru internship-urile desfăşurate în cadrul ADIENT TRIM Ploieşti în perioada 13 – 29 februarie 2020. Tot ce au de făcut este să intre pe pagina http://startyourcareer.ro şi să completeze formularul de înscriere. Candidaţii care îndeplinesc criteriile de selecţie vor fi contactaţi de către un reprezentant al companiei.

Data de începere a internship-ului este 1 aprilie 2020.

Programul Start Your Career se desfăşoară în baza unui contract încheiat între companie şi studenţi.

ADIENT TRIM Ploieşti este fabrica de referinţă pentru produse Premium, realizate de o echipă profesionistă, performantă şi inovativă. De peste 16 ani, echipa ADIENT TRIM Ploieşti îmbunătăţeşte experienţa unei lumi în mişcare, producând cu mândrie tapiţerii premium pentru cele mai importante mărci de maşini.

ADIENT TRIM Ploieşti are în prezent peste 1.900 de angajaţi. În fiecare an, tapiţeriile auto realizate la fabrica ADIENT TRIM din Ploieşti se regăsesc pe mai mult de 750.000 de maşini din întreaga lume. Producţia se realizează folosind utilaje de ultimă generaţie, iar calitatea extrem de ridicată a produselor şi profesionalismul echipei au ajutat compania să devină un reper în domeniul său de activitate, la nivel internaţional.

Compania ADIENT este prezentă în România din anul 2000, are un număr total de peste 6.000 de angajaţi şi deţine opt unităţi de producţie: Jimbolia (armături metalice şi mecanisme), Timişoara (materiale textile pentru huse auto), Craiova (scaune auto pentru Ford), Poiana Lacului (spumă poliuretanică), Bradu (scaune auto pentru Dacia, respectiv armături metalice), Ploieşti (tapiţerii), Piteşti (tapiţerii).

Despre ADIENT:

ADIENT este lider global în fabricarea de scaune auto. Cu 85.000 de angajaţi în 238 de fabrici localizate în 34 ţări din întreaga lume, producem şi livrăm scaune pentru toate clasele de vehicule şi toţi producătorii de echipamente originale. De la sisteme complete până la componente individuale, expertiza noastră se reflectă în fiecare pas al procesului de fabricare a scaunelor auto. Abilităţile noastre integrate, in-house, ne permit să luăm produsul de la etapa de cercetare şi design, să îl urmărim pe întreg procesul, pâna la proiectare şi fabricare – munca noastră regăsindu-se în 25 de milioane de vehicule în fiecare an.

###

Pentru mai multe informaţii despre Adient, vă rugăm vizitaţi adient.com.