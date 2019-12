Angajații ADIENT TRIM Ploieşti, Moș Crăciun pentru elevii clasei de învățământ dual

Ploiești, 18 decembrie, 2019 – ADIENT TRIM Ploiești a îndeplinit dorințele de Crăciun ale celor 22 de elevi ai clasei de învățământ dual din cadrul Liceului Tehnologic “Anghel Saligny”. Scrisorile emoționante ale copiilor au fost colectate de către profesori și preluate de către angajați, care au devenit ulterior ajutoare ale Moșului.

Împărțirea cadourilor a avut loc pe 17 decembrie într-un cadru de sărbătoare, în incinta fabricii ADIENT, unde elevii au fost invitați pentru a-și lua darurile chiar de sub bradul amenajat de către angajați.

“ADIENT TRIM Ploiești se implică activ în susținerea copiilor încă de pe băncile școlii. Anul acesta am dorit să le facem o bucurie acestor elevi care au avut rezultate foarte bune și care au depus eforturi pe tot parcursul anului școlar. Acum, în cea mai frumoasă perioadă din an, împreună am reușit să le îndeplinim dorințele de Crăciun”, a declarat Carmen Bărbulescu HR Plant manager ADIENT TRIM Ploieşti.

Copiii au fost foarte sinceri și au scris aceste scrisori din suflet, cei mai mulți dintre aceștia dorindu-și, în primul rând, sănătate și fericire pentru ei și pentru familiile lor, pe lângă alte lucruri materiale pe care le-au cerut Moșului. În final, scopul acțiunii a fost de a aduce zâmbete pe chipurile acestor elevi minunați și bucurie în suflet.

ADIENT TRIM Ploieşti este fabrica de referinţă pentru produse Premium, realizate de o echipă profesionistă, performantă şi inovativă. De peste 16 ani, echipa ADIENT TRIM Ploieşti îmbunătăţeşte experienţa unei lumi în mişcare, producând cu mândrie tapiţerii premium pentru cele mai importante mărci de maşini.

ADIENT TRIM Ploieşti are în prezent peste 1.900 de angajaţi. În fiecare an, tapiţeriile auto realizate la fabrica ADIENT TRIM din Ploieşti se regăsesc pe mai mult de 750.000 de maşini din întreaga lume. Producţia se realizează folosind utilaje de ultimă generaţie, iar calitatea extrem de ridicată a produselor şi profesionalismul echipei au ajutat compania să devină un reper în domeniul său de activitate, la nivel internaţional.

Compania ADIENT este prezentă în România din anul 2000, are un număr total de peste 6.000 de angajaţi şi deţine opt unităţi de producţie: Jimbolia (armături metalice şi mecanisme), Timişoara (materiale textile pentru huse auto), Craiova (scaune auto pentru Ford), Poiana Lacului (spumă poliuretanică), Bradu (scaune auto pentru Dacia, respectiv armături metalice), Ploieşti (tapiţerii), Piteşti (tapiţerii).

Despre ADIENT:

ADIENT este lider global în fabricarea de scaune auto. Cu 85.000 de angajaţi în 238 de fabrici localizate în 34 ţări din întreaga lume, producem şi livrăm scaune pentru toate clasele de vehicule şi toţi producătorii de echipamente originale. De la sisteme complete până la componente individuale, expertiza noastră se reflectă în fiecare pas al procesului de fabricare a scaunelor auto. Abilităţile noastre integrate, in-house, ne permit să luăm produsul de la etapa de cercetare şi design, să îl urmărim pe întreg procesul, pâna la proiectare şi fabricare – munca noastră regăsindu-se în 25 de milioane de vehicule în fiecare an.

