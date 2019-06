Posturi vacante în spitalele din Prahova

Mai multe spitale din Prahova au scos la concurs posturile vacante. Pe lista funcțiilor contractuale scoase la concurs figurează și cele de muncitor calificat, asistent generalist, infirmier, dar și de director financiar - contabil.

Spitalul de Psihiatrie „Voila” din Câmpina organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante de:economist IA, în cadrul Serviciului financiar – contabilitate și de muncitor II – bucătar, în cadrul Blocului alimentar. Data limită de depunere a dosarelor de concurs este 19 iunie 2019, ora 14:00. Pentru postul de economist IA, pe 27 iunie 2019, ora 10:00, va avea loc proba scrisă, iar pe 02 iulie 2019, ora 10:00, are loc proba interviu. Pentru postul de muncitor II – bucătar - 27 iunie 2019, ora 13:00 proba scrisă, iar pe 02 iulie 2019, ora 13:00, are loc proba interviu.

Spitalul Orășenesc „Sf. Filofteia” din Mizil, județul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, de: muncitor calificat IV – electrician și de muncitor calificat III – instalator. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 24 iunie 2019, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor – Mizil, Str. Spitalului nr. 21, 28 iunie 2019, ora 09.00: proba scrisă, iar data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Spitalul Orășenesc Vălenii de Munte organizează concurs/examen pentru ocuparea funcției vacante de director financiar-contabil din cadrul comitetului director. Calendarul de concurs în acest caz cuprinde mai multe etape. Pe 18.06.2019, ora 15.00 are loc termen limită de înscriere a candidaților, Pe 19.06.2019 este programată verificarea îndeplinirii de către candidați a condițiilor de participare la concurs (verificarea dosarelor), iar în aceeași zi, la ora 13.00, va avea fișarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere la sediul spitalului. În intervalul 19.06.2019, ora 13.00 – 20.06.2019, ora 13.00 va avea loc primirea eventualelor contestații privind rezultatele veri licării dosarelor, iar pe 21.06.2019, ora 13.00, este programată afișarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere la sediul spitalului. În data de 25.06.2019, ora 9.00, candidații vor susține testului grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului și, tot pe 25.06.2019, dar la ora 13.00, are loc susținerea proiectului/ lucrării de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului după susținerea testului grilă. Tot pe 25.06.2019, ora 14.00, este programat să aibă loc interviul de selecție, după susținerea proiectului de specialitate, iar la ora 15.30 are loc afișarea rezultatelor concursului la sediul spitalului. În perioada 25.06.2019. ora 15.30 – 26.06.2019, ora 15.30, este programată primirea eventualelor contestații privind rezultatele concursului, iar pe 27.06.2019, ora 15.30, va avea loc afișarea la sediul spitalului a rezultatelor după soluționarea eventualelor contestații și finalizarea concursului.

Spitalul General Căile Ferate Ploiești organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de asistent medical generalist, studii postliceale sanitare – Secția Chirurgie. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 07 iunie 2019, ora 14:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor, 21 iunie 2019, ora 09:00: proba scrisă, 24 iunie 2019, ora 09:00: proba practică, iar pe 24 iunie 2019, ora 12:00, va avea loc proba interviu.

Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională pentru Persoane Adulte cu Handicap Tătărăi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante de infirmier G. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 18 iunie 2019, ora 10.00: proba scrisă, ar pe 20 iunie 2019, ora 10.00, va avea loc proba interviu.

Spitalul Municipal Câmpina organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă ne/determinată a șapte funcții contractuale de execuție vacante, respectiv două posturi de asistent medical, specialitatea medicină generală , cu normă întreagă, pentru Secția Pediatrie, două posturi de asistent medical, specialitatea medicină generală pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, pentru Secția Chirurgie, un post de asistent medical specialitatea medicină generală pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, pentru Compartimentul Neonatologie, un post de asistent medical specialitatea radiologie pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, pentru Laboratorul de Radiologie și Imagistică medicală și un post de îngrijitoare curățenie pe perioadă determinată până în data de 01.02.2021, ou normă întreagă, pentru Farmacia cu circuit închis. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 11 iunie 2019, ora 13.00 termenul limită pentru depunerea dosarelor, iar pe 18 iunie 2019, ora 10.00, are loc proba scrisă, în timp ce pe 20 iunie 2019, ora 10.00, este programată proba interviu.