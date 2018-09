Karpatia Horse Show împlinește cinci ani de când și-a deschis porțile spectatorilor!

Ediția 2018 se va desfășura între 28 și 30 septembrie, în cadrul unic al Domeniului Cantacuzino, Florești, Prahova și va accentua notele eleganței destinse dezvoltate în anii anteriori.

Maeștrii în arta călăriei și a dresajului, precum și cupluri de călăreți și cai de 2* și 3*, arbitrii din țări precum, Africa de Sud, Austria, Bulgaria, Belgia, Irlanda, Letonia, Marea Britanie, Polonia, Norvegia, Ungaria vor călători "de peste mări și țări" către meleagurile românești, pentru a participa la Concursul Complet Internațional cu probele dresaj, obstacole şi cross-country, precum și la Concursul Internațional de Atelaje.

"În urmă cu cinci ani, înainte să demarăm Karpatia Horse Show, proba completă devenise aproape inexistentă în România. Mai existau doar câțiva sportivi care o practicau. Între timp, lucrurile au luat o altă turnură. Drept rezultat, la concursul Karpatia Pony Show din primăvara acestui an, eveniment extensie al Karpatia Horse Show, au fost 40 de sportivi înscriși la această probă, adică de peste 10 ori mai mulți sportivi decât existau în 2013, în România. Drept urmare, în vara acestui an Domeniul Cantacuzino a fost gazda proprietarilor de cai care s-au plimbat și și-au făcut stagiile de pregătire", spune Mihnea Vargolici, directorul evenimentului Karpatia Horse Show care anunță în premieră surprizele evenimentului:

"Miron Bococi, românul numit și vrăjitorul de cai, stabilit în zona Barcelonei, va fi prezent la Karpatia Horse Show împreună cu patru cai ai săi pentru a prezenta un moment de dresaj natural de o mare sensibilitate și eleganță. Marea câștigătoare de anul trecut, Roo Fox din Marea Britanie, și-a anuntat prezența cu 8 cai pentru a participa la Concursul Complet cu probele dresaj, obstacole și cross-country. Pentru iubitorii de cai, călărețul britanic de 4*, Spencer Sturmey, va susține un stagiu de pregătire în zilele de dinaintea concursului pentru cei care vor să se perfecționeze în disciplina probă completă. Spencer Sturmey estela ora actualăunul dintre cei mai faimoși comentatoripe disciplina sporturilor ecvestre și va aduce o notă de dinamism spectacolului ecvestru!"

Karpatia Horse Show este o competiție cu o adevărată desfășurare de forțe, dar bucuria din ochii copiilor și fascinația adulților față de sportul ecvestru face că povestea să continue la o intensitate și mai mare în fiecare an!

Ca noutate, în acest an spectatorii vor putea urmări competiții și show-uri ecvestre, nu numai pe terenul principal de concurs, ci și pe o a două arenă, pregătită special de organizatori pentru un plus de spectacol.



În plus, ediţia din 2018 a Karpatia Horse Show va duce la un nou nivel toate elementele de show şi de recreere, conturate în ediţiile precedente: de la prezentări de cai eleganţi şi ogari, momente surprizăşi maşini de epocă, până la accesul într-o zonă comercială variată și oferte exclusiviste în zona VIP.

Reunirea tuturor acestor elemente dă un semnal că echitaţia nu este doar un sport, ci un mod de viaţă, în care orice iubitor de natură şi de frumos își va găsi locul, fie că este sau nu pasionat de cai. În edițiile anterioare, peste 50.000 de spectatori s-au bucurat de mixul de activități oferit pe parcursul a trei zile de competiţie și relaxare. Activitățile de agrement cu cai și ponei, atelierele creative, plimbările pe domeniu, activitățile de tip aventură, au rămas în inimile celor care au trecut pragul Karpatia Horse Show.

Biletele și abonamentele achiziționate în avans de pe site-ul bilete.ro: https://www.bilete.ro/karpatia-horse-show/karpatia-horse-show-28-sep-2018/ și de la punctele de vânzare bilete.ro beneficiază de discounturi de până la 70%. Copiii între 3 și 14 ani beneficiază de prețuri preferențiale, iar accesul le este permis doar însoțiți de părinți. Copiii cu vârste de până la 2 ani au acces Gratuit.

Până pe 16 Septembrie :

prețul unui abonament pentru cele 3 zile de show costă 35 de lei pentru adulți, 50 de lei pentru un adult + 1 copil și 60 de lei pentru un adult + 2 copii.

Pentru vineri, 28 Septembrie, biletele costă 10 lei pentru un adult, 15 lei pentru un adult și 1 copil și 20 lei un adult + 2 copii.

Pentru 29 sau 30 Septembrie, prețurile biletelor valabile o singură zi sunt: 25 de lei pentru adulți, 35 de lei pentru un adult + 1 copil și 45 de lei pentru un adult + 2 copii.

În zilele de desfășurare ale evenimentului bilete valabile pentru o singură zi se pot achiziționa de la punctele de acces, în incinta Domeniului Cantacuzino – Florești, Prahova.

Pentru a intra în atmosfera Karpatia Horse Show, vă invităm să urmăriţi retrospectivă ediției 2017:

Mai multe detalii şi imagini de la ediţiile anterioare și ce va urma găsiţi pe http://www.karpatiahorse.ro sau pe pagina oficială de Facebook: https://www.facebook.com/karpatiahorse și Instagram: https://www.instagram.com/karpatiahorseshow/.

Sponsorii evenimentului: Aqua Carpatica, Domeniile Samburesti, brutariile Paul, Bic, Gonzales Grup, Michelin, Pluriva, Ipso, John Deere, MSL Logistic, Zetea, Viking Pruszynski, Otto, Simar Metrologie, Pentru Cai, R&M Audit

Organizatori: Domeniul Cantacuzino, Cross Country Farm și Rumor Production



Eveniment realizat cu sprijinul: FER, FEI, Consiliul Județean Prahova, Primăria comunei Florești – Prahova și Camera de Comerț și Industrie Prahova



Parteneri Media: Magic FM, Adevărul, Dilema Veche, Historia, Național Geographic, Casă Lux, Times New Roman, Iqads, 24Fun, Transilvania Business, Observatorulph.ro, CampinaTV.ro, Qbebe, Copilul.ro, Clopotel.ro, Suntparinte.ro, Parinti.com, Kidmagia.

Proiect realizat cu sprijinul Consiliului Judeţean Prahova și al Primăriei Comunei – Florești, Prahova. Conţinutul acestui proiect nu reflectă neapărat poziţia Consiliului Judeţean Prahova sau al Primăriei Comunei Florești – Prahova şi nu implică nici o responsabilitate din partea acestora.

