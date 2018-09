Florarie in Ploiesti, FlorideLux

Florărie în Ploiești, FlorideLux te așteaptă într-un atelier floral inovativ, dotat cu frigider profesional pentru păstrarea florilor în stare perfectă și tehnologie de ultimă oră pentru preluarea comenzilor online cu livrare rapidă oriunde în Ploiești. Comandă flori online Ploiesti sau direct din magazin, de la noua florărie FlorideLux.ro din Ploiești, din str. Libertății nr. 7.

Florărie în Ploiești de unde poți comanda flori cu livrare gratuită

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

FlorideLux.ro, unul dintre cei mai mari retaileri de aranjamente florale și cadouri online și offline din România, a deschis o nouă florărie în Ploiești, pentru a fi mai aproape de clienții din Prahova. Situată pe str. Libertății, nr. 7, foarte aproape de Gara de Vest, florăria FlorideLux.ro aduce un nou concept pe piața floristică din Ploiești, care îmbină tehnologia cu creativitatea și calitatea aranjamentelor florale, dublate de atenția acordată nevoilor și cerințelor clienților.

Astfel, de acum poți să comanzi flori online mult mai ușor și mai rapid, iar noi livrăm din Ploiești în tot județul Prahova în maximum 4 ore. Echipa noastră de floriști, cu o vastă experiență în domeniu, care pun întotdeauna accentul pe calitate și profesionalism, este pregătită oricând să-ți ofere consultanță dacă ești în căutarea unui cadou floral cu totul deosebit.

Cum poți comanda flori online, în Ploiești

Florăria online FlorideLux.ro Ploiești este în primul rând o florărie modernă, tehnologizată și monitorizată prin softuri adaptate nevoilor clienților noștri, astfel încât să poți comanda pe loc flori cu livrare.

FlorideLux.ro îți pune la dispoziție mai multe modalități de comanda pentru a-ți facilita experiența de cumpărare: prin website sau prin e-mail, telefonic sau chiar pe WhatsApp, Skype sau Facebook. Comanda este rapid recepționată de un operator care te poate ajuta în cazul în care nu ești hotărât sau ai nevoie de mai multe informații. Toți operatorii FlorideLux.ro au pregătire în floristică și îți pot da sfaturi pe loc și oferte pentru produsele personalizate. După ce ai ales aranjamentul sau buchetul de flori, comanda ta este transferată printr-un soft specializat către un florist care se va ocupa imediat de manufacturarea acesteia.

Fiecare comandă este însoțită de o felicitare de lux imprimată cu mesajul dorit de tine, dar și un plic cu hrană florală și instrucțiuni întreținere a florilor.

Ce poți comanda online, de la florăria FlorideLux.ro

Buchete de flori

Coșuri flori

Trandafiri criogenați

Aranjamente florale

Cutii cu flori

În noua florărie în Ploiesti, vei putea găsi și comanda cu livrare directă în Ploiești prin proprii curieri FlorideLux.ro, o gamă foarte diversă de flori și plante importate din toate colțurile lumii, cupole și aranjamente cu trandafiri criogenați, cutii cu flori exclusiviste, aranjamente florale, cutii cu flori, buchete de flori și coșuri cu flori, flori speciale pentru nuntă sau botez, dar și recipiente elegante, decorațiuni speciale sau cadouri corporate. Toate produsele florale sunt păstrate în condiții optime, atelierul fiind dotat cu o cameră frigorifică de ultimă generație care garantează prospețimea de lungă durată și calitatea acestora.

Când poți comanda online de la Floraria FlorideLux.ro

Te așteptăm să te convingi personal de calitatea serviciilor FlorideLux.ro în noua florărie din Ploiești, din str. Libertății, nr. 7, de luni până vineri între orele 8:00-21:00 dar și sâmbăta (9:00-18:00) și duminica (9:00-16:00). De asemenea, ne poți contacta prin telefon: 0372.740.106, interior 301, WhatsApp: 0722.560.914 sau prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .

Florarie in Ploiesti livreaza oriunde in Prahova, in cateva ore

Unul dintre cele mai importante avantaje pe care le oferă noua florărie FlorideLux.ro este livrarea rapidă oriunde în Ploiești sau în Prahova, într-un interval foarte scurt de timp, de numai 2-4 ore, prin proprii curieri FlorideLux.ro. Serviciul de livrare este gratuit pentru comenzile mai mari de 159 RON. De asemenea, un avantaj premium este faptul că florile sunt îngrijite și apoi așezate în buchete și aranjamente fresh, direct în florărie, iar imediat după procesul de manufactură sunt livrate rapid la adresa ta, pentru o rezistență maximă. Un alt avantaj important pe care FlorideLux.ro ți-l oferă este serviciul de livrare direct, cunoscut în afară ca hand delivery, care potențează efectul surprizei asupra persoanei pe care vrei să o surprinzi.

(P)

Andra Vlad De același autor