Pe 6 septembrie incepe Baby Boom Show – la ROMEXPO. Cel mai mare targ pentru viitoare mamici si copii cu varste cuprinse intre 0 si 7 ani

De peste 10 ani, Baby Boom Show aduce de doua ori pe an cele mai multe brand-uri si cele mai bune oferte pentru viitoare mamici si copii cu varste cuprinse intre 0 si 7 ani.

Lansari in exclusivitate:

Joi, 6 septembrie, intre orele 15.00 si 16.00, Lansare Doona - primul scaun auto care se transforma in carucior (la intrare in Pavilionul Central)

Vineri, 7 septembrie, intre orele 15.00 si 16.00, Lansare Diono - brand-ul american cu cele mai cool carucioare lansate in 2018 (la intrare în Pavilionul Central)

Nou la Baby Boom Show, editia de toamna 2018

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești Cel mai recent produs exclusivist marca Cybex, un carucior extravagant creat in colaborare cu celebra companie auto Ferrari Greentom - caruciorul fabricat integral din materiale reciclate, de inalta calitate. zona dedicata realitatii virtuale, unde poti alege varsta si vezi cum vede bebelusul tau lumea din jurul lui corturi perfecte pentru orice copil, apreciate atat pentru joaca solitara cat si pentru joaca intre frati sau prieteni ANIApp, aplicatia care vine in ajutorul tinerilor parinti, ii ajuta sa inteleaga plansul bebelusului si afla cum il pot calma pe cel mic prima vopsea certificată ecologic din România – DURAZIV Fără Miro Rochie reversibila, realizata din bumbac 100% Cadita Baby SPA Whirlpool Testele germane de screening genetic prenatal, cu o rata de detectie de peste 99%, PrenaTest®.

Noutatile Baby Boom Show – editia de toamna sunt prezentate aici: https://www.babyboomshow.ro/noutati/

Evenimentele Baby Boom Show

Peste 50 de activitati – cursuri si seminarii, ateliere, momente de dans, lansari in exclusivitate – au loc timp de patru zile la editia de toamna Baby Boom Show. In Pavilionul Central ROMEXPO, atat parintii cat si copiii vor avea parte de o multitudine de surse de distractie si resurse informationale, alaturi de oferta impresionanta pregatita de expozanti.

Scoala Viitoarelor Mamici, Sportul in timpul sarincii, Co-sleeping-ul: mit sau realitate, Cursa de Alaptare, Primele 1000 de zile, Workshop Doctor MIT Family – sunt doar o parte din cursurile oferite gratuit de organizatorii Baby Boom. Alaturi de aceasta, tot in Baby Boom parintii ii pot programa pe cei mici la Clinica de Recuperare Medicala powered by Kinetobebe, pot petrece ore pline de veselie, impreuna cu copiii si animatorii de la Club Zarva – in cadrul celui mai vesel loc de joaca, pot lua parte la ateliere de creatie sau le pot oferi celor mici tunsori la moda la standul Forfecila.

Oferte speciale si discount-uri

Asa cum si-au obisnuit vizitatorii la fiecare editie, expozantii Baby Boom Show au pregatit si de aceasta data oferte speciale si discount-uri care sunt valabile doar in cele patru zile de eveniment. Cu procentaje cuprinse intre 10% si 62%, cei care vor veni intre 6 si 9 septembrie la Baby Boom Show pot beneficia de oferte speciale la hainute pentru copii, jucarii, pachete de celule stem, carti, carucioare si multe altele.

Lista discount-urilor Baby Boom Show este online pe: https://www.babyboomshow.ro/discounturi/

Baby Boom Show pe scurt:

Program de vizitare, Pavilion A

► 6 – 8 septembrie 2018, zilnic intre orele 10:00 – 19:00 / 9 septembrie 2018, intre orele 10:00 – 18:00

Acces gratuit pe 6 si 7 septembrie in baza invitatiei online disponibila pe www.babyboomshow.ro

► Tarif bilet intrare in pavilionul A – 10 Ron / ACCES AUTO: ► PORTILE B si C (B-dul Expozitiei)

